Tras la viralización en redes y el repudio por la detención de un hombre que quiso circular por la Avenida 9 de Julio en medio de los piquetes de este miércoles, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires actuaron en contra del policía: le iniciarán un sumario y lo desplazarán de la fuerza.

El hecho tuvo lugar cuando personal de la División Seguridad en el Transporte Urbano de la Policía de la Ciudad realizaba tareas sobre las dársenas del Metrobús de la 9 de Julio. A raíz de las manifestaciones referidas, se desvió a los automovilistas hacia las otras calles. En ese contexto, un hombre de 33 años intentó continuar por el mismo carril sobre la avenida.

“Los oficiales le indicaron al hombre desviarse del camino, pero igualmente intentó avanzar por el lugar donde no era posible debido a la gran concentración”, señala el informe policial. Cuando finalmente lograron que el hombre estacione, al bajar del auto fue esposado y trasladado en un patrullero por “Resistencia a la Autoridad, infracción al artículo 239 del Código Penal”.

Sin embargo, la reacción ante los acontecimientos fue negativa en redes sociales, en donde se viralizó el momento en que era detenido. Por ello, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, debió aclarar la situación.

Qué dijeron desde el Gobierno porteño

“Yo no pongo excusas ni peros: vamos a iniciar un sumario administrativo al comisario responsable de esto. Si no está capacitado para resolver una situación profesionalmente, no puede seguir siendo parte de la Policía de la Ciudad”, escribió en un extenso hilo de Twitter D’Alessandro.

El funcionario agregó: “En un país en el que uno de cada dos chicos es pobre, la inflación corre hacia las tres cifras y las familias sufren lo que sufren, las fuerzas de seguridad tienen que tener un comportamiento ejemplar. Acá no hay discusión”.

Uno de los tuits de Marcelo D'Alessandro Foto: Twitter

“Estoy seguro de que el accionar de este oficial no representa a los otros miles y las otras miles de agentes que ponen cuerpo y alma en la Ciudad y la convierten en una de las capitales más seguras de América Latina”, subrayó. “El chico detenido ya está libre, pero no alcanza ni siquiera repudiando el hecho: quiero una investigación eficiente y sin dilaciones. También en la Policía, o sobre todo en la Policía, el que las hace, las paga”, concluyó.

Por su parte, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, remarcó: “CABA va a iniciar un sumario administrativo al comisario responsable de la lamentable situación vivida hoy en la manifestación”.

El pase a disponibilidad fue para el comisario, que es quien se ve en las imágenes colocándole las esposas al hombre de 33 años.