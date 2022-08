La consigna quedó un tanto confusa este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, y es que no fue penalizado el piquete, pero sí un hombre que quiso transitar con su auto donde la calle estaba cortada, y quedó detenido y esposado por la Policía.

La tensa situación fue en plena Avenida 9 de Julio, donde la marcha piquetera cortó muchos accesos al microcentro porteño este miércoles. El hombre quiso avanzar con su vehículo, la Policía intercedió, comenzó a discutir con los agentes y terminó apresado.

Los uniformados le pedían a los automovilistas que desviasen su camino por la avenida Córdoba. Este hombre se negó a doblar y quiso seguir por el carril en que transitaba, a pesar de que los policías estaban frente a su auto.

“Bajate porque te rompo todo”

La tensión fue en aumento cuando otro automovilista, ante la negativa de bajarse de su vehículo, el hombre que finalmente terminó esposado, lo increpó: “Bajate porque te rompo todo”.

Tuvieron que llamar un refuerzo policial para hacer que este hombre finalmente se baje de su auto y de forma tranquila se entregó a las fuerzas de seguridad. Las imágenes grabadas por la televisión muestran el momento exacto en que es esposado y trasladado hasta el patrullero.

Transcurridas varias horas fue liberado, aunque Felipe Miguel, el jefe de Gabinete porteño, en diálogo con TN advirtió que se le averiguarían los antecedentes y podría iniciársele una causa.

Al mismo tiempo, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´alessandro, confirmó que se le estará iniciando un sumario administrativo al comisario que detuvo al hombre, por ser desmedido su accionar de fuerza.

“Yo no pongo excusas ni peros: vamos a iniciar un sumario administrativo al comisario responsable de esto. Si no está capacitado para resolver una situación profesionalmente, no puede seguir siendo parte de la Policía de la Ciudad”, relató en su Twitter D´alessandro.

Luego resaltó que “las fuerzas de seguridad tienen que tener un comportamiento ejemplar”, por lo que lo sucedido resulta “inacpetable”. “Estoy seguro de que el accionar de este oficial no representa a los otros miles y las otras miles de agentes que ponen cuerpo y alma en la Ciudad y la convierten en una de las capitales más seguras de América latina”.