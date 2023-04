Para Rodríguez Larreta, Jorge Macri “cumple con los requisitos” para presentarse como candidato en la Ciudad

La polémica tras la decisión de Horacio Rodríguez Larreta sigue escalando con el correr de los días y ahora surgen versiones de que algunos espacios pedirían la impugnación de la candidatura de Jorge Macri. El principal motivo es por su paso como intendente de Vicente López hasta que se sumó al Gabinete porteño.

En las últimas horas, uno de los líderes radicales en la Ciudad, Emiliano Yacobitti, donde señaló que “hay que tener cinco años ininterrumpidos de residencia en Capital”, algo que rápidamente desde el PRO salieron a desmentir con que “tiene la documentación en regla”.

"Hay que tener cinco años ininterrumpidos de residencia en capital para ser candidato", el pedido de la UCR. Foto: Walter Carrera/GCBA

“Hay un sector del PRO que prefiere que no haya alternancia a nivel nacional con tal de que no exista la posibilidad de que el jefe de Gobierno no venga del PRO. Parece que tiene que ser el candidato que elige Macri, que hoy es el intendente de Vicente López. ¿Cómo le queremos decir a la gente que somos lo nuevo si planteamos estas cosas?”, agregó el dirigente radical.

De hecho, en las últimas horas, el que rompió el silencio fue el propio Rodríguez Larreta, que en diálogo con Radio La Red, señaló qué sucede con la candidatura del primo del expresidente.

“Quiero ser claro porque hoy vi un malentendido por ahí. Jorge puede. Por lo menos lo que yo entiendo en términos de los papeles como dicen algunos, sí puede. Tiene los años, los antecedentes. Para mí cumple con los requisitos. Mi opinión personal, no soy experto, no soy juez, es que cumple con los requisitos”, expresó.

“Lo que dije yo en algún medio que entiendo que lo interpretaron mal es que si alguien hace un cuestionamiento, al final un juez tendrá que opinar. Pero mi opinión y la vuelvo a repetir y la digo con todas las letras, mi opinión personal Horacio Rodríguez Larreta, es que Jorge puede ser candidato. Lo digo con todas las letras para que no haya malos entendidos”, completó.

Cuáles son los requisitos para ser jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires se deben cumplir con una serie de requisitos para ser candidato a jefe de gobierno. Naturalmente, se debe ser argentino y superar los 30 años de edad, a diferencia de provincia de Buenos Aires, donde los intendentes tienen que tener más de 25.

Jorge Macri podría tener que enfrentar a la Justicia para definir su candidatura en CABA. Foto Federico Lopez Claro

Además, se debe ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia de los últimos cinco años que sea de carácter habitual y permanente. Este es el punto donde choca lo de Jorge Macri, ya que para haber sido candidato en Vicente López debe llevar “un año de domicilio anterior a la elección”.

El antecedente que hay es de 2010, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad rechazó un pedido al entonces diputado nacional Adrián Pérez para que le reconocieran sus años en CABA.

En este sentido, es importante diferenciar que no es lo mismo tener un departamento en la Ciudad que tener una residencia habitual y permanente. “Lo que exige la Constitución [de la Ciudad] es una residencia habitual (no ocasional) y continua (no interrumpida) durante los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de la elección”, señaló una experta en diálogo con Chequeado.