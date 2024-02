Los conciertos Candlelight de Fever llegan a Buenos Aires: de qué trata esta innovadora propuesta cultural

Fever, la plataforma líder de descubrimiento de entretenimiento conocida por ayudar a miles de personas a encontrar las mejores experiencias en sus ciudades, trae los conciertos Candlelight a Argentina por primera vez. La serie de conciertos de música clásica en vivo a la luz de las velas presenta sus primeros programas que incluyen Candlelight: Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, Lo Mejor de Hans Zimmer y un tributo a la banda inglesa Queen.

La expansión a la región se produce tras el éxito de la experiencia en otros países, deleitando al público en más de 150 ciudades de todo el mundo, entre ellas Nueva York, Madrid, Río de Janeiro, Ciudad de México y, desde el 2023, Santiago de Chile.

La serie de conciertos Candlelight de Fever llega a Buenos Aires Foto: Google

A partir del 12 de marzo, el Auditorio del Colegio San José, teatro ubicado en el corazón de la capital porteña y que hoy se conserva como una joya secreta de la ciudad, se iluminará con miles de velas como el primer lugar del país en acoger un concierto Candlelight. Además, próximamente se anunciarán nuevas fechas y espacios que acogerán esta experiencia única tanto en Buenos Aires como en otras regiones del país, en el sitio web y app de Fever.

Esta no es la primera experiencia con la que la plataforma llega a la Argentina. El pasado mes de enero se inauguró en el Teatro Ópera de la calle Corrientes “La Caja Mágica”, un musical creado por Disney Theatrical Group en asociación con Fever. Bajo su misión de democratizar el acceso a la cultura y el entretenimiento, la empresa busca constantemente inspirar a sus usuarios con experiencias innovadoras, ideando y produciendo nuevos “Fever Originals”. Además de los conciertos Candlelight, entre otras de sus experiencias inmersivas se encuentran: Harry Potter: A Yule Ball Celebration, The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience, Stranger Things: The Experience, y Van Gogh: The Immersive Experience.

Los conciertos Candlelight son una serie de conciertos de música original creados por Fever con el objetivo de democratizar el acceso a la música clásica al permitir que personas de todo el mundo disfruten de música en vivo a la luz de las velas, interpretada por músicos locales en espacios emblemáticos, iluminados por miles de velas.

Lanzados en 2019, los Candlelight de diversa escala se han celebrado en todo tipo de ubicaciones idílicas, que abarcan desde modernas azoteas con magníficas vistas hasta icónicas catedrales, palacios, bibliotecas, jardines y mucho más. Entre los lugares más emblemáticos figuran el Atomium (Bruselas), la Tour Eiffel (París), el Burj Al Arab Jumeirah (Dubai), el Palau de la Música Catalana (Barcelona), las cataratas del Niágara (Ontario), el S.EA. Aquarium (Singapur), y muchos más en más de 150 ciudades de América, Europa, Oriente Próximo y Asia-Pacífico.

Candlelight se concibió inicialmente como un ciclo de música clásica con conciertos que presentaban obras de los más grandes compositores como Vivaldi, Mozart o Chopin. Ahora, la lista de programas es cada vez mayor e incluye una amplia variedad de temas y géneros, como tributos a artistas contemporáneos entre los que se encuentran Queen, ABBA, Coldplay y Ed Sheeran, así como programas dedicados a bandas sonoras de películas y muchos más. Esta experiencia multisensorial también ha evolucionado para presentar diferentes elementos como bailarines de ballet o artistas aéreos, así como otros géneros: jazz, soul, ópera, flamenco y más.

Programación en Buenos Aires

Candlelight: Las Cuatro Estaciones de Vivaldi

Fecha y hora: 12 de marzo. 19:00h y 21:00h

Lugar: Auditorio Colegio San José - Azcuénaga 158, AAD, C1029

Precio: A partir de $17.600

Candlelight: Lo Mejor de Hans Zimmer

Fecha y hora: 13 de marzo. 19:00h y 21:00h

Lugar: Auditorio Colegio San José - Azcuénaga 158, AAD, C1029

Precio: A partir de $17.600

Candlelight: Tributo a Queen

Fecha y hora: 14 de marzo. 19:00h y 21:00h

Lugar: Auditorio Colegio San José - Azcuénaga 158, AAD, C1029

Precio: A partir de $17.600

¿Dónde se realizan los conciertos?

El antiguo instituto pupilo de varones San José es la escuela privada más antigua de la ciudad de Buenos Aires, donde estudiaron algunos de los próceres argentinos más influyentes, como Hipólito Yrygoyen.

El edificio cuenta con más de 164 años de historia y hoy se mantiene casi intacto, manteniendo su estructura arquitectónica tal como en aquella época. La institución todavía alberga su propio museo de ciencias naturales, el observatorio astronómico - uno de los pocos de la ciudad - la biblioteca, y el salón de actos, al que los alumnos apodaron el “Coloncito”, haciendo referencia al Teatro Colón. Es allí, dentro de este salón de actos escondido de época, donde los conciertos tendrán lugar por primera vez.