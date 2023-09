La Justicia absolvió al psiquiatra del hombre que mató a un policía en Palermo

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 28 de la Ciudad de Buenos Aires absolvió este martes al psiquiatra del hombre que en septiembre del 2020 asesinó a puñaladas durante un brote psicótico al efectivo de la Policía Federal Juan Pablo Roldán frente al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) del barrio porteño de Palermo.

La decisión la tomó el juez Carlos Rengel Mirat respecto del médico Jorge Alberto Monforte (71), quien había sido imputado por los delitos de “abandono de persona seguido de muerte”, por la muerte de su paciente, Rodrigo Roza, y por el “homicidio culposo” del policía Roldán.

Juan Pablo Roldán, el policía asesinado.

Según la fiscal que instruyó en la causa, María Paula Asaro, Monforte había actuado entre el 18 y el 28 de septiembre de 2020 “de forma negligente y en inobservancia” de su labor como psiquiatra y por ello había elevado la causa a juicio. Aduciendo la responsabilidad que el psiquiatra podría haber tenido respecto de su paciente, a quien atendía desde el 2014 y había sido diagnosticado con un “trastorno esquizofrénico de tipo paranoide continuo”.

La lectura del veredicto que absolvió a Monforte se leyó pasadas las 12 del mediodía de este martes, en una de las salas de la planta baja del mencionado TOC, que está integrado por los jueces Carlos Chediek, Carlos Rengel Mirat y Federico Salvaj.

El momento en el que la Policía realizaba las pesquisas en la zona del asesinato. Imagen de archivo

Sin embargo, y pese a esta absolución, Carolina -la esposa de Roldán- expresó: “Toda la familia está destrozada. Es culpable él, no es inocente. Es la Justicia que tenemos, no hay justicia para la verdad. Y aseguró que apelará el fallo y que “el médico psiquiatra se tenía que hacer cargo porque hay dos personas muertas. Están todas las pruebas, no entiendo el resultado.”