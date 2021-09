La Ciudad de Buenos Aires reportó 77 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas y ninguna muerte por tercer día consecutivo, y cuarta vez en lo que va del 2021.

En total, son 504.214 los contagiados desde la llegada de la pandemia, mientras que el número de muertos se mantuvo por tercer día consecutivo en 11.774.

La primera vez en la que no se reportaron muertes de residentes fue el miércoles 22 de septiembre, cuando además tampoco hubo decesos de no residentes. La segunda fue el 25 de septiembre, cuando hubo tres muertes de no residentes, y se completó este lunes.

Los casos y muertes bajan al mismo tiempo que crece la cantidad de vacunados. .

El reporte indica que hubo dos decesos de personas no residentes de la Ciudad y 37 nuevos casos de esas mismas características. El total acumulado ya es de 361.224, mientras que 72 personas fueron dadas de alta (en total 342.238).

La ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en el sistema público de salud es del 6,1%. Se informó además que 563 camas de terapia intensiva están disponibles sobre un total de 600, ya que están ocupadas 37 plazas.

El informe agregó que, en los casos moderados hay una ocupación del 3,2% (48 ocupadas sobre 1.500 disponibles) y en los leves, de 2,6% (132 sobre 5.000). La tasa de mortalidad en casos positivos es del 2,34%.

En el sistema privado hay 211 plazas de terapia intensiva ocupadas sobre un total de 1.222 (17,2%); mientras que en los moderados la ocupación es de 11,4%, con 290 camas ocupadas de 2.530 disponibles.

Sin positivos en los barrios populares

Los barrios populares porteños no notificaron ningún nuevo caso positivo de coronavirus. Al mismo tiempo, se dieron de alta a cinco personas y no hubo fallecimientos.

El total de decesos en esos lugares asciende a 423, mientras que son 27.521 los contagiados acumulados desde marzo de 2020, las altas acumuladas son 26.106 y la tasa de letalidad es de 1,54%.