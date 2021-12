El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reafirmó este lunes que la Ciudad “no va a aumentar impuestos”, momentos más tarde de que el presidente Alberto Fernández firmara junto a 23 gobernadores el Consenso Fiscal 2022, del que Larreta no formó parte.

En ese contexto, el jefe de Gobierno porteño apuntó a la quita de puntos de coparticipación que meses atrás el Gobierno nacional refinanció a la Provincia.

“La Constitución lo dice bien claro, toda transferencia de funciones tiene que estar acompañada de los recursos. Nos transfirieron la función de seguridad, con más de 20 mil policías, cuyo gasto tenemos que afrontar con la coparticipación que nos transfirieron. Por eso consideramos que es inconstitucional”, afirmó Larreta.

Y sobre el rechazo al Consenso Fiscal, agregó: “No apoyar el aumento ni la creación de nuevos impuestos al trabajo y a la producción, más allá de que la realidad financiera de cada provincia lleve a firmar el Consenso Fiscal”.

“No vamos a aumentar impuestos”, insistió Rodríguez Larreta. Sin embargo,aseguró que “la respuesta del Gobierno es pedirnos firmar un Consenso Fiscal que habilita la creación de nuevos impuestos, como el impuesto a la herencia, y el aumento de otros, como el de las alícuotas máximas de Ingresos Brutos a los sectores productivos”.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: José Hernandez

En esa línea, el mandatario porteño pidió buscar otro rumbo: “Nuestro país tiene un problema serio de trabajo. Muchos perdieron el suyo, otros trabajan en la informalidad y la gran mayoría no llega con su sueldo a fin de mes. Cuesta mucho encontrar oportunidades en un país que hace 10 años no crece y en el que no se crea empleo formal registrado”.

Larreta explicó además que, de firmar el Consenso Fiscal, se suspendería el juicio que la Ciudad tiene en contra del Gobierno nacional por la quita de la coparticipación.

“Quieren obligarnos a todos los argentinos que vivimos en la Ciudad a renunciar al derecho de reclamar los fondos que nos quitaron inconstitucionalmente”, sostuvo.

Por último, Larreta propuso un “futuro distinto” y afirmó que debe nacer “de la voz de los argentinos que se expresaron en las urnas y que pidieron cambiar el rumbo y empezar a construir un camino que apueste por la educación, el trabajo y la seguridad en cada rincón de nuestro país. Juntos por el Cambio está firme para defender estos valores y la esperanza de una Argentina distinta”.