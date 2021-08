Horacio Rodríguez Larreta se refirió a los dichos de la profesora de La Matanza, que discutió a los gritos con un alumno y criticó la gestión de Mauricio Macri como presidente.

“Es escalofriante escuchar a la docente, pero mucho más grave es que el Presidente de la Nación, con toda la autoridad que tiene, lo avale”, comentó el jefe de gobierno porteño en Radio Mitre.

Más allá de que Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, criticara lo sucedido en el aula, el presidente Alberto Fernández señaló que se trató de “un debate formidable que le abre la cabeza al alumno”.

Alberto Fernández defendió a la maestra de La Matanza. Captura de pantalla

Sobre esto, Larreta se mostró indignado: “Que el Presidente salga a avalarla es un mensaje espantoso para toda la gente, es exactamente lo contrario a lo que queremos en el aula”.

El jefe de gobierno puntualizó que no se trataba de un debate dado que “no son pares porque la docente tiene una autoridad sobre los chicos”. “Me parece una barbaridad que se avale el adoctrinamiento político adentro de la escuela”, disparó.

Dijo que en la Ciudad “no existe eso” y que está previsto “un sistema de sanciones” en caso de que ocurriera. “Si hay un caso aislado puede ser, pero si fuera una practica recurrente, esto se sabe. No tenemos información de un caso como este, menos con un este nivel de agresividad”, subrayó.

La aparición de Mauricio Macri en la campaña electoral

Horacio Rodríguez Larreta, defendió la participación de Mauricio Macri en la campaña electoral de Juntos por el Cambio, de cara a las PASO del 12 de septiembre.

Afirmó que su presencia es positiva para la coalición opositora: ”Siempre iba a hacer campaña Mauricio Macri. No lo hizo antes porque estaba de viaje y luego aislado. ¿Cómo va a restar? Suma, muchas de las cosas que la gente celebra en la Capital las empezó él”.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, los referentes de la oposición.

”El empezó muchas cosas que continuamos en la ciudad, como por ejemplo, el tema de las inundaciones que hace 15 años era un drama y hoy no se habla más de eso gracias a un enorme trabajo de infraestructura que empezó Mauricio”, destacó el jefe de Gobierno porteño y agregó que el expresidente es un “gran dirigente y es miembro de la mesa de Juntos por el Cambio”,

Restricciones y variante Delta

Horacio Rodríguez Larreta avisó que a pesar de la posible circulación comunitaria de la variante Delta “no hay razones para evaluar ninguna restricción” dado que “los casos siguen bajando”.

“Si la situación sanitaria cambia, lo volveremos a ver. Esta es una pandemia impredecible, en el mundo entero no sabés cómo va a seguir con las cepas nuevas. Los países desarrollados que habían abierto todo tuvieron que volver a cerrar”, señaló le jefe de gobierno porteño.

Además, comento que se reuniría con Alberto Fernández “si hubiera algo importante para discutir”. “Que yo no esté de acuerdo con sus actitudes o que no esté de acuerdo en que hayan cerrado las aulas, no cambia mi posición respecto de que en el covid hay que coordinar lo más posible”, concluyó el jefe de Gobierno.

Con información de Télam.