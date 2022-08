Hay un paro en el tren Roca por una medida de fuerza gremial tras la agresión a un maquinista

Una nueva medida de fuerza se lleva a cabo este lunes en el Tren Roca, después de que un maquinista haya sido agredido por atropellar a un chico en Florencio Varela. El paro se llevará adelante durante toda la jornada del lunes, en defensa del conductor agredido.

La protesta de La Fraternidad afectada los servicios urbanos y de larga distancia, informó Trenes Argentinos. El gremio dispuso el paro desde la medianoche de hoy luego de que ayer un grupo de personas agrediera a golpes a un maquinista que conducía una formación que arrolló a un nene de 4 años.

El accidente ocurrió en la zona de Bosques, en el partido de Florencio Varela. El nene estaba jugando en la zona de las vías, según informaron fuentes ferroviarias.

El hecho ocurrió cerca de las 14 en Bosques, cuando “el niño cruzó intempestivamente las vías y el conductor no puede reaccionar”, según dijeron fuentes de la empresa ferroviaria. “Esa es una zona con cerramientos al costado para que no haya ingresos, pero a veces se abren pasos clandestinos”, agregaron.

El video del ataque al maquinista por matar a un chico de 4 años

En un video que grabó uno de los testigos se ve al maquinista, quien fue increpado por familiares de niño y vecinos de la zona: “Me robaron todo, loco, me robaron todo. Yo no tengo la culpa, no pude hacer nada, la madre no lo agarró”.

Los pasajeros de la formación, al ver la agresión contra el maquinista, salieron en su defensa y lo protegieron de la golpiza hasta que llegó la policía al lugar

El accidente ocurrió pasadas las 14hs, cuando los pequeños intentaban cruzar las vías del ferrocarril “por un paso no habilitado y fue sorprendido por la formación”, que no llegó a frenar y los arrolló.

Con información de Télam.