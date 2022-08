Un niño murió al ser atropellado por un tren en Bosques y los familiares atacaron al maquinista

Un niño de 5 años murió y otro se encuentra en estado grave tras ser atropellados este domingo por una formación del tren Roca a la altura de la estación Bosques, en el partido de Florencio Varela.

El accidente ocurrió pasadas las 14hs, cuando los pequeños intentaban cruzar las vías del ferrocarril “por un paso no habilitado y fue sorprendido por la formación”, que no llegó a frenar y los arrolló.

El niño de 5 años murió en el acto. Por ahora, se esperan novedades en las próximas horas acerca de la salud del niño que sigue con vida, pero gravemente herido.

Qué pasó con el maquinista del tren

En un video que grabó uno de los testigos se ve al maquinista, quien fue increpado por familiares de niño y vecinos de la zona: “Me robaron todo, loco, me robaron todo. Yo no tengo la culpa, no pude hacer nada, la madre no lo agarró”.

Los pasajeros de la formación, al ver la agresión contra el maquinista, salieron en su defensa y lo protegieron de la golpiza hasta que llegó la policía al lugar.