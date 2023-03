Golpe por la inflación: cuánto necesitan dos personas para poder comprar un departamento de dos ambientes

En la Argentina cada día está más lejos la posibilidad de la casa propia y, en un contexto complicado para alquilar, la situación se agrava con la inflación que se acelera mes a mes. En ese marco, los precios dolarizados de las propiedades complican a las generaciones que quieren independizarse.

De acuerdo al último informe que realizó la Dirección General de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires para acceder a una vivienda de dos ambientes, una pareja con un ingreso promedio apenas alcanza a cubrir menos de la mitad de un crédito hipotecario.

Una pareja necesitó triplicar sus ingresos para acceder a un crédito hipotecario. Foto: Castillo Pedro

Visto de otro modo, la cuota inicial del crédito representó el 62,2% del ingreso promedio, más del doble de la restricción general que impone el mercado crediticio –30%–.

En ese sentido, el Índice de Accesibilidad al Crédito Hipotecario (IACH) correspondiente al tercer trimestre de 2022 se puede referenciar de la siguiente manera: para la cuota inicial de un préstamo para acceder a una vivienda es cercana a los 177 mil pesos, mientras que el ingreso promedio de una pareja aspirante se ubica en los 285 mil pesos.

“El análisis de la serie determina que la posibilidad de alcanzar la compra de una vivienda a través del crédito muestra importantes deterioros desde 2018, con un registro mínimo histórico a mediados del año siguiente cuando para acceder al crédito los ingresos de la pareja aspirante debían más que triplicarse. Cabe destacar que el desplome del IACH se verificó pese a la caída del precio en dólares de las propiedades en oferta”, señaló el informe.

“En el segundo trimestre de 2022, el monto de créditos hipotecarios otorgado se recuperó levemente al ubicarse por encima del valor trimestral promedio del año previo; aunque el registro quedó lejos de la referencia media de 2019″, agregó el documento.

La evolución en la compra de departamentos mes a mes desde 2012 en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Zonaprop

En ese marco, de acuerdo al último índice de ZonaProp la compras de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires tuvo una caída en febrero de 0,4% respecto al mes previo. De hecho, se trató del quinto mes consecutivo de caída en la venta de inmuebles y alcanzando una caída del 6,2% en los últimos 12 meses.

El precio de un departamento porteño a nivel promedio alcanzó los 2.185 dólares por metro cuadrado, mientras que en el mes de febrero pero de 2022 este precio estaba en U$S 2.369 por metro cuadrado.

A tener en cuenta estos precios varían de acuerdo a los barrios donde se quieran comprar una vivienda, las opciones más económicas son en Lugano (U$S 1.023 por M²), Nueva Pompeya (U$S 1.383 por M²) y La Boca (U$S 1,475 por M²). Mientras que los barrios más caros son Puerto Madero (U$S 5.621 por M²), Palermo (U$S 2.929 por M²) y Belgrano (U$S 2,728 por M²).