Denuncian que los alquileres temporarios aumentan los precios para los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires

Una de las grandes problemáticas para este 2023 es ver qué pasará con los alquileres en todo el país, y principalmente en la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas, aparecieron nuevas denuncias de que los departamentos que se alquilan de forma temporaria aumentan los precios de los que viven con contratos de tres años.

De acuerdo al último estudio de turismo internacional en Buenos Aires, cerca de 980.000 turistas internacionales llegaron a visitar las calles porteñas en 2022, principalmente de los países vecinos como Brasil, Uruguay y Chile aunque también se encontraron muchos europeos o norteamericanos.

Cada punto rojo es una vivienda destinada al alquiler por AirBnb en la Caba. Datos Sep 22 Foto: @InquilinosAgrup

En ese marco, no todos los que llegan a la Argentina se hospedan en hoteles, sino que muchos buscan departamentos temporarios para pasar de una a siete noches en promedio. Es por eso, que cada vez se observan más propiedades que están en alquiler temporario por diferentes plataformas.

En ese sentido, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, San Nicolás, Montserrat o Retiro son algunos de los barrios que empiezan a tener cada vez más departamentos para esta modalidad. Según la medición de septiembre de 2022, se observaron 15.603 viviendas enteras publicadas sólo en AirBnb.

En CABA es obligatorio por la ley 6625 registrar las viviendas en la Secretaría de Turismo. Actualmente, solo hay registradas 250 según remarcaron desde la asociación Inquilinos Agrupados.

En Sep 22 había 15.603 viviendas enteras publicadas sólo en AirBnb Foto: @InquilinosAgrup

“La mayoría de los avisos publicados son a “corto plazo” esto quiere decir que se alquila por poco tiempo. Podemos ver en el cuadro que la mayoría se alquila por 1 y hasta 7 noches”, denunciaron en las redes sociales mostrando un cuadro con la cantidad de días que se alquilan esos departamentos.

En ese sentido, el precio por noche es de $7.232 llevando a una acumulación mensual cercana a $217.000 por mes, teniendo en cuenta que, en el mismo periodo, una vivienda con contrato tiene un valor promedio de $99.290 en un departamento de dos ambientes, según ZonaProp.

Esto lleva a que cada vez haya más propietarios que desvíen su vivienda a los alquileres temporarios, dejando una menor oferta de departamentos para los alquileres y con valores que crecen acompañando la inflación y la poca oferta.

El promedio que pagan los inquilinos temporales en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: @InquilinosAgrup

Cuánto pagan en dólar por los alquileres temporales

De acuerdo a lo que se informó por parte de ZonaProp, en el mes de diciembre, los alquileres temporales en la Ciudad de Buenos Aires se concentraron en Puerto Madero, San Nicolás, Palermo, Recoleta y Belgrano, zonas donde cada vez es más frecuente ver extranjeros porque vienen de vacaciones o a estudiar en el país.

Puerto Madero se alquila a valores que oscilan entre los u$s70 y u$s 200 diarios; en Recoleta, entre los 25 y u$s 80 y en Palermo, entre 30 y u$s 120.