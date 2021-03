Los residentes de la ciudad de Buenos Aires y alrededores amanecieron este lunes con un intenso olor a quemado, como consecuencia de la quema de pastizales que se vuelve a desarrollar en el Delta.

El olor a quemado se siente en distintos barrios porteños y la causa del mismo, la ya mencionada quema de pastizales en el Delta, fue ratificada por Matías Bertolotti, meteorólogo y periodista del canal de noticias TN.

“Hay olor a quemado, a quema de pastizales. En algún momento vamos a tener que tratar en forma seria este tema, porque está prohibido y hace ocho meses que se quema. Está prohibido por ley pero no se hace nada”, explicó Bertolotti durante una de sus intervenciones en TN.

Y agregó: “Se va a ir en dos horas cuando cambie el viento y se limpie un poco el aire”.

Reacciones en Twitter por el olor a quemado en la Ciudad

Al notar el fuerte olor a quemado, usuarios de Twitter que residen en la Ciudad fueron expresando sus reacciones y dando cuenta del fenómeno que se repite todos los años por estas latitudes.

“Gracias @mati_bertolottipor avisarnos que lo que huelo es la quema de pastizales del Delta. Se siente fuerte”, agradeció una usuaria de Twitter al periodista Matías Bertolotti, quien confirmó que el hedor que se siente en la Ciudad se debe a la quema de pastizales.

“Estoy en Palermo, me despertó el olor a quemado a las 7 30 hs ¿alguien sabe qué es, si pasó algo???? No encuentro info”, publicó otra usuaria de Twitter ante la incertidumbre de no saber qué está causando ese fuerte olor a quemado.

Otra usuaria, en cambio, escribió: “Amanece en rosas y con olor a quemado. Vamos arrancando !!!”.

Noticia en desarrollo