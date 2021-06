Con mesas y sillas en plena Plaza Serrano, empresarios gastronómicos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires se manifestaron en el barrio porteño de Palermo para visibilizar cómo los perjudican las medidas. El objetivo fue poder evidenciar el sufrimiento del sector a raíz de los cierres por la pandemia del coronavirus.

Según datos del Sindicato de Gastronómicos porteños, se perdieron 25.000 puestos laborales en el rubro desde la llegada de la pandemia.

En contra de las restricciones: gastronómicos colocaron mesas en Plaza Serrano para reclamar Twitter | Twitter

Dueños y empleados de bares y restaurantes colgaron banderas para visibilizar la protesta, que fueron acompañadas con mesas y sillas. Los mensajes que se pudieron leer fueron: “Ley de emergencia gastronómica ya” y “los restaurantes/bares no contagian”.

En cada mesa ubicada en la plaza se pudo ver un cartel que hacía referencia a las pymes y a la cantidad de empleados de cada comercio del sector. “No me parece que cambie mucho que no nos dejen hoy, con protocolos, trabajar en la vereda y un poco de gente adentro”, dijo Danilo Ferraz, socio y maestro pizzero de Hell´s Pizza.

“Y si nos van a cortar como nos están cortando, que nos apoyen desde otro lado, con financiación mucho más fuerte porque se hace dificilísimo salir adelante”, agregó el empresario.

En contra de las restricciones: gastronómicos colocaron mesas en Plaza Serrano para reclamar Twitter | Twitter

El dueño de otra pizzería coincidió con su colega y aseguró que comparte los “mismos problemas y enojos”. “Ahora, con frío en la vereda, si no te toca una vereda de sol, estás muerto”, dijo enojado.

Además, otra de las referentes aseguró: “Las restricciones del gobierno hacen que hoy estén facturando un 5% del total y las app les cobran un 30% de la venta, el delivery y take away no es la solución”, dando una muestra de la situación.

En contra de las restricciones: gastronómicos colocaron mesas en Plaza Serrano para reclamar Twitter | Twitter

A su vez, el empresario Omar Suarez, también fue parte del reclamo y señaló que “hace 15 meses no tenemos ingresos” y reconoció que no llegan al 20% de la recaudación promedio de lo que tenían previo a la pandemia.

Ayudas para el sector

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra) destacó hoy que, tras 14 meses de restricciones por la pandemia, “quebraron 11.800 hoteles y restaurantes”, por lo que solicitó mayor asistencia para el pago de salarios y un acceso más amplio para las empresas del sector.

Recientemente, la Legislatura porteña aprobó dos leyes que establecen exenciones impositivas en beneficio de comercios del rubro gastronómico.

En contra de las restricciones: gastronómicos colocaron mesas en Plaza Serrano para reclamar Twitter | Twitter

Al respecto, el Ministerio de Desarrollo Productivo ponderó las medidas ejecutadas para morigerar el impacto de la pandemia, como el otorgamiento de 1.135 créditos a tasa 0% por un monto total de $3.814 millones o los 590 créditos a 458 empresas por más $139 millones en el marco del programa ATP.