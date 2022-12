Dónde serán las movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires a la espera del veredicto a Cristina Kirchner

Este martes se espera una jornada agitada en la Ciudad de Buenos Aires a la espera del veredicto de la Causa Vialidad que tiene involucrada a Cristina Fernández de Kirchner junto con otros 12 exfuncionarios, donde hay un pedido de la fiscalía de 12 años de cárcel.

En ese marco, se espera que haya organizaciones gremiales y sociales que se movilizarán este martes en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires en muestra de apoyo para la exmandataria, ya que descreen del pedido de la fiscalía.

Cristina Fernández De Kirchner en el primer día del Juicio de la Causa Vialidad junto a su abogado Carlos Beraldi. Foto Federico Lopez Claro

Qué se espera del kirchnerismo si condenan a Cristina Kirchner

Desde La Cámpora se adelantó que podría haber una movilización en la puerta de la casa de la exmandataria en el barrio porteño de Recoleta. Si bien remarcaron que no hay una organización, sostienen que puede haber una espontaneidad por parte de la militancia para llegar a la calle Uruguay.

Por su parte, el juez Juan Ramos Padilla invitó en sus redes sociales desde la semana pasada a realizar una manifestación en la puerta de los tribunales de Comodoro Py en apoyo a CFK. A esto se han sumado algunos nombres vinculados con el Frente de Todos, pero ningún funcionario de peso hasta el momento.

“Si luego de conocerse el veredicto no hacemos una pueblada en Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor, también habremos dejado pasar un momento histórico. Basta”, sostuvo el magistrado

Qué marchas están programadas en la Ciudad de Buenos Aires

Por un lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió, a través de un plenario de delegados generales y por unanimidad, convocar desde las 17 una vigilia en las puertas del sindicato “para acompañar las alternativas del fallo contra la vicepresidenta y movilizar en caso de una condena e intento de proscripción por parte del Partido Judicial”.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) marchará hacia los tribunales federales de Comodoro Py, en repudio a la “persecución política” contra la Vicepresidenta.

Por su parte, el dirigente social Luis D’Elía anunció la realización de una marcha desde San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta los tribunales de Retiro para “parar el golpe de Estado” y en “defensa” de Fernández de Kirchner.

Kirchnerismo: Luis D'Elía, líder piquetero. (La Voz)

En su convocatoria, bajo el lema “Paremos el golpe en la calle, vamos en defensa de Cristina”, el dirigente de la Federación de Tierra y Viviendas y Hábitat (FTV) y secretario general del Partido Miles indicó que la concentración se realizará desde las 10 desde la avenida Rivadavia y General Paz.

A la misma hora, trabajadores enrolados en la Asociación del Personal Legislativo (APL) anunciaron que se concentrarán en una de las esquinas del Congreso de la Nación “en solidaridad” con la exmandataria. En tanto, el Partido Comunista se concentrará desde las 17 frente a los tribunales de Comodoro Py 2002, “en defensa de la democracia y contra el cogobierno del FMI”, bajo el lema “Patria o partido judicial”.

Con información de Télam.