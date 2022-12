El Kirchnerismo espera el veredicto de la causa Vialidad y analizan una movilización en apoyo a Cristina Kirchner

El juicio de la Causa Vialidad volvió a poner fuertes presiones en la disputa política en la Argentina, más sabiendo que una de las personas que se sienta en el banquillo de los acusados es Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, este próximo 6 de diciembre el Tribunal Oral Federal 2 dará su sentencia respecto al proceso que se llevó a cabo por sobreprecios en la obra pública entre el 2007 y 2015 en Santa Cruz.

En ese marco, ya son varios los actores que empezaron a expresarse públicamente respecto a lo que puede llegar a pasar sí el veredicto no es favorable para la vicepresidenta y amenazan con paros en todo el país. El primero en expresarse, desde ese lugar, fue Daniel Catalano de la Asociación Trabajadores del Estado.

ATE Capital: Axel Kicillof junto a Daniel Catalano, secretario general del gremio. (La Voz)

“Después de escuchar el relato de defensa de Cristina y reiterar que está ante un pelotón de fusilamiento, decidimos parar el Estado, todo lo que podamos parar del Estado lo vamos a parar”, afirmó Catalano en declaraciones a El Destape Radio.

Fue la primera expresión pública de un líder sindical respecto a lo que pueda pasar con la vicepresidenta que recibió el pedido de la fiscalía, con Diego Luciani a la cabeza, de 12 años de cárcel más la imposibilidad de ejercer cargos públicos de por vida.

Otro de los actores importantes que se expresó en las últimas horas fue La Cámpora que adelantó que podría haber una movilización en la puerta de la casa de la exmandataria en el barrio porteño de Recoleta. Si bien remarcaron que no hay una organización, sostienen que puede haber una espontaneidad por parte de la militancia para llegar a la calle Uruguay.

Por su parte, el juez Juan Ramos Padilla invitó en sus redes sociales a realizar una manifestación en la puerta de los tribunales de Comodoro Py en apoyo a CFK.

“Si luego de conocerse el veredicto no hacemos una pueblada en Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor, también habremos dejado pasar un momento histórico. Basta”, sostuvo el magistrado.

Qué dijo Alberto Fernández tras las últimas palabras de Cristina Kirchner

El mandatario se hizo eco de los argumentos presentados por la vicepresidenta en la llamada Causa Vialidad y dijo que, “cuando la política entra en los tribunales, la Justicia se escapa por la ventana”.

“Comparto los argumentos de la vicepresidenta sobre la llamada Causa Vialidad. Como decía Francisco Carrara, cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana”, señaló Fernández.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner Foto: Web

El mensaje incluyó un enlace al documento en el que la expresidenta enumeró las “Veinte Mentiras” dichas en la acusación realizada por los fiscales ante el Tribunal que la enjuicia.

Se trata de un catálogo que complementa su exposición en el espacio destinado para las “últimas palabras” de los acusados en el juicio oral y público que se sigue por el supuesto desvío de fondos para favorecer la realización de obras públicas en Santa Cruz.