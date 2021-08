Ignacio Damiano, de 13 años, desapareció este lunes al mediodía, cuando se dirigía a la escuela a la que asiste, en Liniers. El chico mide 1,60 metros.

La familia lo busca desesperadamente, desde que que fue visto por última vez al salir de su casa, camino al Instituto San José, situado en el barrio mencionado.

“Se fue al mediodía para el colegio pero no entró. Se rateó con otros compañeros y se fueron a jugar a la pelota a una placita que está cerca. Me mandaron un alerta del colegio, acerca de que no se había presentado”, comentó su mamá a TN.

Y siguió: “A las 5 de la tarde, me pude contactar con él y me dijo que estaba saliendo del colegio. Le dije que lo estábamos yendo a buscar con su papá con el auto, pero no le dije que sabía que se había rateado para que no se asustara. Pero cuando llegamos no lo encontramos”.

“Cuando estábamos esperando, me llaman del colegio diciendo que una señora encontró su mochila tirada y que la acercó al colegio. Ahí me empecé a preocupar más. Camino a mi casa, en Villa Lugano, llamó la mamá del nene que estaba con él, y dijo que su hijo había llegado bien a su casa. Que se tomó el colectivo mientras yo le hablaba a mi hijo por teléfono, y que ahí lo dejó de ver”, agregó.

Por otra parte, el celular de Ignacio fue encontrado en un cesto de basura. De hecho, quedó registrado en el video de una cámara de seguridad el momento en el que el chico lo tiraba allí, y seguía corriendo con su mochila.

Tras esa pista, lo último que se logró rastrear del adolescente es su mochila, que apareció en Alberdi y Larrazábal.

Quienes tengan algún aporte que realizar a la búsqueda pueden comunicarse a los números de 1162398199 o al 1133441134.

A la espera de más datos

La Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad está en el caso desde este lunes a la tarde, cuando tomaron conocimiento de la desaparición.

Esta mañana se conoció que el chico pudo haber tomado un colectivo que habitualmente no usa. Por esto, también se sigue la pista del recorrido que realiza esa línea.

En su familia preocupa dónde pudo haber pasado la noche, luego de corroborar que escapó por sus propios medios y no hubo intervención de un tercero. El mensaje de su madre, quién cree que que el chico puede estar asustado luego de haberse “rateado”, fue contundente: “Si está mirando y asustado por algo, le pido por favor que vuelva, que lo estamos buscando todos. Que no estamos enojados y que estamos muy preocupados”.

Durante la noche de este lunes, una gran cantidad de padres, vecinos y compañeros de Ignacio se reunieron en la intersección de Emilio Castro y Murguiondo, frente a la escuela a la que asiste, para reclamar su aparición con vida.