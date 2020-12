La consigna es muy simple pero poco higiénica, y también funciona como una declaración de principios: “No me baño”. ¿Es sólo una advertencia o hay un movimiento detrás de este graffiti que invade Buenos Aires?

“No es una campaña política ni de medioambiente”, aclararon los responsables de esta suerte de intervención callejera al sitio Uno.com.ar. Y agregaron que el asunto no tiene “un sentido muy buscado”.

Esta es su cuenta de Instagram, en donde comparten las fotos de otros usuarios que se topan con sus graffitis:

Los cuatro jóvenes que están detrás de estos mensajes viven en Buenos Aires y comenzaron a pintar las calles de la ciudad hace aproximadamente dos años.

"Cuando teníamos prácticamente 13 años, éramos un grupo de skaters, pero nos poníamos NMB de nombre porque nos daba vergüenza decir que significaba 'nomebaño'. Eso fue hace mucho tiempo, hasta que de más grandes salimos una noche con pintura que encontramos en la calle y la ropa sucia a poner 'no me baño'. Nos cagamos tanto de risa haciéndolo que desde ahí no pudimos parar", relataron al mismo medio.

El chiste se extendió lo suficiente como para seguir haciéndolo por todos lados. Incluso hay grafittis de "No me baño" en otros puntos del páis como Bariloche y San Martín de los Andes.

"Lo que más nos causa de esta movida es que a la gente no le importa si manchamos o rayamos algo que estaba nuevo o lo que sea... va y le saca una foto, se caga de risa y sigue caminando", aseguraron.

Mirá algunas fotos de los usuarios que se sumaron al movimiento del "No me baño":

