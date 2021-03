El vecino de Villa Mascardi, Diego Frutos, hizo unos videos y le anunció a Juan Cabandié, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, que viajará a Capital Federal para presentar los papeles de su propiedad. Además le remarcó que “no está nada resuelto” en la zona, haciendo referencia al conflicto con los encapuchados que dicen ser parte de la comunidad mapuche por la propiedad de las tierras.

“Acabo de visitar a la verdadera comunidad mapuche de Villa Mascardi, la comunidad Wiritray”, relata Frutos y aclaró que “voy a ir a Capital como usted me dijo (Cabandié), a que me reciba y mostrarle mi escritura publica notarial abalada por el estado para mostrarle que soy el verdadero dueño de La Cristalina”.

Al mismo tiempo grabó un video el fin de semana denunciando la tala de árboles en el “bosque nativo del Parque Nacional Nahuel Huapi. El que tiene que proteger el señor Cabandié y el presidente de Parques Somma, y no lo están haciendo”. En las imágenes se pueden ver troncos tirados o bases sin copa: “Esto es la resultante de los cortes de leña que hacen todas las noches el grupo de encapuchados al que ustedes asisten y que siguen dejando que avance”, denunció.

Al mismo tiempo le respondió al Ministro que anteriormente había dicho que el problema en Mascardi estaba solucionado: “Señor Cabandié acá no esta nada resuelto. Siguen avanzando sobre nuestras fracciones privadas, sobre nuestras casas. Incendian, queman, están destruyendo el bosque nativo. A ustedes no les importa, no han venido nunca a Villa Mascardi”.

“Cada vez quedamos menos vecinos por culpa de ustedes que los siguen apañando trayéndoles vivieres, los siguen asistiendo y ellos en su derrotero siguen avanzando sobre nuestras propiedades quemándolas”, remarcó y comentó que “las primeras escrituras de Villa Mascardi son de la década del 40′”.

“46, 52: primera presidencia de Perón. Estudiemos un poquito señor Cabandié que usted no tenía idea. El otro día en El Foyel, decía disparates sobre el Parque Nacional Nahuel Huapi, no lo conoce”, enfatizó y explicó: “El general Perón fue el que vendió estas fracciones oportunamente y hubo que pagarlas. Yo soy tercer dueño”.

Y cuestionó: “¿Qué es eso de que todos los que estamos acá obtuvimos las propiedades de forma irregular durante la dictadura militar? Basta, sáquense la ideología, el relato de encima”. Frutos sostuvo que irá a ver al Ministro: “Mas le vale que me atienda. ‘Cómo rompen las pelotas’, me dijo. ¿Cómo no lo voy a hacer? Yo quiero recuperar mi casa, mi casa incendiada. ¿Qué le digo a mis hijos? que no la voy a tener nunca más por este gobierno de inescrupulosos, como usted, que no tiene ni la menor idea de donde está parado”, concluyó.