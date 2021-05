El Gobierno Provincial retrocedió a Bahía Blanca a Fase 2 y los gimnasios anunciaron que no acatarán la orden de cierre, mantendrán sus puertas abiertas.

La Fase en la que desde este lunes se encuentra la ciudad restringe la actividad en gimnasios en espacios cerrados.

No obstante, Fabián Suan, de la cámara de gimnasios de Bahía Blanca, señaló a Telefe Noticias que seguirán trabajando “sea como sea”.

“Estamos todos en la misma postura, vamos a seguir trabajando porque no estamos de acuerdo para nada con estas reglamentaciones”, manifestó.

Para el miembro de la cámara de gimnasios de la ciudad, el retroceso de Bahía Blanca a Fase 2 “es volver otra vez al año pasado”.

“Nuestro rubro, como tantos otros, no estamos de acuerdo”, expresó Suan, al tiempo que criticó a la gestión de Axel Kicillof que propone “cerrar y nada más”.

Si cerrás no trabajás, y si no trabajás no comés. Es muy simple”, lamentó el propietario de un gimnasio local.

Fuente: Telefe Noticias