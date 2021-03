El intendente Héctor Gay este lunes tomará una resolución sobre la situación de Fabián Tuya, el director de Delegaciones que protagonizó un choque con su auto y cuyo test de alcoholemia no pudo realizarse debido a circunstancias confusas.

Según pudo saber Telefe Noticias, en el Ejecutivo hay hermetismo porque primero quieren realizar un análisis pormenorizado del acta de comprobación firmada por el personal de Control de Tránsito que estuvo presente el pasado viernes en la calle Salta 136.

Funcionario Municipal se negó a un control de alcoholemia Telefe Noticias

Versión oficial que dio el Municipio

A pocas horas del siniestro, el Municipio de Bahía Blanca comunicó el procedimiento del funcionario no pudo cristalizarse “por deficiencias” a la hora de soplar la pipeta del dispositivo”, lo que motivó a 10 infructuosos intentos sin obtener resultado alguno.

En ese marco, la comuna reconoce que hubo una presunción de alcoholemia positiva del exdiputado provincial, y avala el proceder de los inspectores para secuestrar el Peugeot 208 siniestrado.

Documentación de la infracción

El causal de transgresión de la norma, en virtud de la rúbrica del inspector, habla de “circular en presunto estado de alcoholemia positiva por negarse en forma manifiesta a realizar el control, según las indicaciones del agente en forma reiterada”.

De esto se desprende que para el área de Tránsito el procedimiento fue correcto, bajo los parámetros requeridos por la ley y, en lo que respecta a la “letra chica”, sin ninguna alusión a una eventual falla del alcoholímetro.

Documentación con los datos de los inspectores Vía Bahía Blanca

Declaración de Tuya en Telefé Noticias

“Yo no me negué a hacer el control de alcoholemia, me lo hicieron. El tema es que no daba porque a mí me dolía la cara del golpe y yo no soplaba bien. Entonces fui al hospital y me hice un análisis de sangre para quedarme tranquilo, pero no es me negué a hacerlo”, aclaró

El jefe de Delegaciones, tras el choque, se supo que acudió a efectuarse un análisis de sangre al Hospital Italiano, donde también fue revisado por los traumatismos sufridos en uno de sus ojos y en el rostro.

“Como estaba nervioso, dolorido e incómodo, cuando soplaba no salía. Entonces agarré y me fui al hospital para mayor tranquilidad. Es esa la situación”, insistió.

Tal como publica Telefé Noticias, de acuerdo a lo que pudo reconstruir la redacción, en base a algunas consultas con altas fuentes municipales, es que Héctor Gay ya recibió un informe con los detalles del operativo llevado a cabo el viernes. En ese borrador preliminar se le hace constar que el personal de Tránsito “trabajó como corresponde e hizo todo ajustado al procedimiento”. Con la revisión de todos estos elementos, el intendente tomará una decisión hoy con respecto al caso.