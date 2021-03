El mismo día que el fiscal José Ignacio Calonje se presentó en el Hospital Materno Infantil Argentina Diego a pedir cámaras y documentación tras la denuncia por supuestas irregularidades por la vacunación en Azul, la enfermera María Soledad Miranda difundió una charla grabada con uno de los directores del centro de salud en el que le ofrecían la posibilidad de inocular a su madre que tiene domicilio en Capital Federal.

Entrevistada por el canal de noticias TN, Miranda relató nuevamente las irregularidades que presenció en el inicio de marzo, y difundió una conversación que tuvo con Luis Tonel, Director Asociado del Hospital Argentina Diego, en la que cuenta que cuando sobran vacunas puede vacunar a personas que no están en las listas aportadas por el Ministerio de la Salud bonaerense.

En diálogo con Vía Azul, Miranda ya había denunciado que los directivos del centro de salud “meten gente que no está en la lista, no sé cómo hacen. Ellos abusan de su poder y su jerarquía para sumar gente a los turnos que no están en lista”.

Este medio se comunicó en varias oportunidades con el director del centro de salud, Néstor Cousté, y con la encargada del vacunatorio, María Sílvia Tucci, para ofrecerles su derecho a réplica. En ambos casos prefirieron no hablar.