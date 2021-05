“Bastian sufre una cardiopatía, es super prematuro y hoy está pesando un kilo. Lo que necesitamos es tiempo porque él tiene que ganar peso, y lo que pedimos es la colaboración de la gente para sustentar el alquiler. Yo estoy sola acá en La Plata, alquilé un departamento a dos cuadras del hospital para no exponerme a nada. Gracias a Dios estoy cerca y por el tema del virus trato de no andar mucho”, cuenta Tatiana Cano, la mamá del nene que nació prematuro y deberá ser operado del corazón.

El chiquito, que nació de 28 semanas pesando 800 gramos, tiene una cardiopatía llamada Tetralogía de Falop. “Lo van a operar cuando él gane peso. No sabemos cuándo porque no tenemos fecha, eso depende del bebé. Eso puede ser en un mes, dos meses, no se sabe. Él tendría que haber nacido en julio y la prematurez extrema hace que todo sea mucho más lenta”, afirma su mamá en diálogo con Vía Azul.

Mientras Bastian esté internado en el Hospital Español de La Plata ella tiene que pagar un alquiler y mantenerse para poder estar cerca de su hijo. Y para eso, necesita ayuda. Para colaborar con Tatiana se la puede contactar al 2281 404690 y su CBU es 0140310503632850682315.

“Mi hermana empezó la campaña para poder sustentarnos. Con todo tipo de ayuda yo estoy más que agradecida”, cuenta emocionada la madre del chiquito.