El jefe de gabinete y precandidato a concejal por Juntos, Alejandro Vieyra, participó del test electoral de Vía Azul y respondió las siete preguntas que se le enviaron a todos los postulantes que buscan una banca en el Concejo Deliberante de Azul.

¿Por qué quiere ser (o seguir siendo) concejal?

Porque quiero transmitir toda mi experiencia en la gestión de gobierno al Legislativo, porque muchas veces cuando se toman decisiones legislativas es importante tener la mirada del Ejecutivo para que se establezcan ordenanzas aplicables y que sean lo suficientemente prácticas para que al ciudadano le produzca un cambio positivo .

¿Cuál es el primer proyecto que va a presentar si obtiene una banca?

No tengo uno en particular, son varios, porque nosotros trabajamos con un equipo donde tenemos un esquema determinado para poder llegar a distintos sectores de la ciudadanía que necesitan algún tipo de legislación, para poder acompañarlos.

Del 1 al 10, ¿cómo evalúa la gestión del Concejo Deliberante?

No soy yo quién para evaluar eso y menos con un puntaje; lo que sí puedo decir, es que todo se puede mejorar.

¿Cómo fue hacer campaña en pandemia?

Fue difícil, una situación obviamente para nosotros inesperada y diría que la campaña se desarrolló de menor a mayor en lo presencial entonces pudimos llevar nuestra propuesta a los ciudadanos pero fue atípica, difícil y por sobre todo para nosotros que estamos también en la gestión no nos dejó mucho tiempo para lo que es la campaña tradicional.

¿Puede destacar algo positivo de algún candidato o candidata que no esté en su espacio político?

No tengo claridad de lo que cada postulante propone, por lo que no tengo una opinión formada de las virtudes de cada uno. Lo que destaco y es positivo es que hay mujeres encabezando en las distintas listas, eso es un valor agregado que hacía rato no se veía.

¿Siente que fue una campaña limpia?

En realidad en lo que nos toca a nosotros no, hemos sufrido agresiones de todo tipo, en este caso la cartelería pública, agresiones en redes, pero nosotros venimos con esta casi mala costumbre que se meten en cuestiones hasta personales pero no le guardamos rencor a nadie. Lo importante es lo que defina el ciudadano el domingo en las elecciones.

¿Cuál es el mayor desafío que tiene el partido de Azul?

El mayor desafío en este momento es coyuntural, es el de enfrentar la pospandemia, obviamente vamos a entrar en ella cuando estemos todos con la doble vacunación y a partir de esta salida se van a generar nuevos desafíos y claramente secuelas que ya estamos divisando .Debemos estar a la altura de la circunstancia acompañando a toda la comunidad en este difícil trance.