Los skaters y bikers de Azul reclaman que cada vez hay más chicos en el SkatePark y ellos no pueden utilizarlo. “Hay una placita a 10 metros, es un lugar para practicar un deporte (BMX o State), no para que vayan los nenes”, aseguraron al compartir un video en las redes sociales en el que se ve la pista llena de niños y niñas andando en bici y usando rollers. Los adolescentes les piden precaución a los padres para poder practicar sus deportes y evitar posibles accidentes.

Vía Azul publicó el video con el reclamo y se armó un enorme debate en redes sociales sobre el uso de la pista. En una encuesta realizada en Instagram, de la que participaron 826 personas hasta el momento de la publicación de esta nota, el 87% se manifestó a favor del reclamo de los skaters.

“Hace unos años cuando este park no existía, a los bikers y skaters nos echaban de todos lados. No nos quería nadie, ni en las plazas, ni monumentos ni entradas de supermercado, nada. En todos lados éramos los que rompían las cosas, que no cuidábamos, etc. Después de mucho joder y de organizarse, nos dan UN espacio en toda la ciudad y tener que fumarse que lo usen de “placita” porque no les da el cerebro para ver que ese es UN ESPACIO DONDE SE PRACTICA UN DEPORTE, rompe bastante las bolas”, aseguró uno de los jóvenes en las redes sociales.

“Un lugar que esta planificado para cumplir solo una parte del sector de la sociedad (deportista) escápense otras demandas de las acompañan y pensar en general como en la fluidez técnica del deportista ,circulación peatonal y las precauciones en cuanto lo vandálico. No solo los padres y los nenes que utilizan una park de plaza, si no que también en algunos momentos de vuelve circuito de moto. Estos aspectos ya son un problema social de valores y respeto, más allá que también en un proyecto se puede plantear para que se eviten estos inconvenientes como obstruir las entradas de moto con plantas y cercos verdes para que sume a lo natural, un lugar digno para estar con la familia en unas mesas de recreo para que los padres puedan disfrutar la tarde en familia en ese sector apropiado con mesa y bancos a medida”, opinó otro de los jóvenes que apoya el reclamo de los deportistas.

“Diez años hace que está la pista, diez años hace que tenemos el mismo problema. La gente no evoluciona, sigue siendo igual que siempre, lamentablemente. Se enojan y se ponen agresivos si le pedís por favor que saquen a los nenes porque se los puede golpear. Piden respeto y son los primeros en faltarlo. Veintiséis años tengo, ando desde los doce en bici, catorce años pasando siempre por lo mismo, cero evolución, cero empatía”, agregó otro seguidor.

Desde el otro lado, están los que se manifestaron en contra del reclamo skater: “Ellos nacieron sabiendo. Tendrían que poner horario los chicos también quieren aprender y disfrutar la pista”.

“Primero tienen q ser educados y no faltar el respeto. Se creen que es de ellos la pista. Si los nenes tienen ganas de andar ahí andan y punto. Es un espacio público”, comentó un seguidor de Vía Azul, mientras que otro también se manifestó en contra: “Perdon pero en el video veo niños en bici y rollers. ¿Acaso ustedes cuando eran chicos no empezaron así? Si no pongan horarios con rango de edad o nivel”.