“Soy hija de Mario Acuña, el cual está detenido en la Comisaría Primera de Azul y ya le han pedido el traslado a la Unidad Penal de Sierra Chica. El cultivaba para uso medicinal, lo cual se va a comprobar con la historia clínica en 7 días. Mi papá no vendía marihuana, cultivaba para uso medicinal mío, de él y el que lo necesitara. De hecho, está haciendo un curso de cultivo urbano para poder trabajar con ONGs y el se inscribió en la página que está autorizada en la página del Ministerio de Salud de la Nación porque no podía tramitar su historia clínica por el COVID”, dice el video que Tamara Acuña grabó para difundir la situación de su papá, Mario Daniel Acuña, quien se encuentra preso desde el último viernes acusado de “tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización directamente al consumidor”.

Acuña fue detenido el último viernes luego de que la policía allanara su vivienda ubicada en Necochea al 1200. Según la investigación, a cargo del fiscal Lucas Moyano, el hombre de 65 años tiene “varias plantaciones de cannabis” en su vivienda.

A través de Facebook, Tamara se refirió a la historia de su padre: “Mi papa y yo somos pacientes de traumatología en La Plata donde se esta tramitando su historia clínica en el hospital español. Él tiene reemplazada la muñeca derecha por una varilla y seis tornillos. Yo soy paciente del Hospital Gutierrez de La Plata y tengo dos varillas en la pierna derecha con dos tornillos y 13 clavos. Tengo mi historia clínica, somos consumidores del aceite de cannabis y el auto cultivaba para ambos ya que somos de bajos recursos para comprarlo mensualmente”.

Este miércoles se realizó una marcha desde Tribunales hasta la Comisaría Primera para exigir que no trasladen a su padre a Sierra Chica y le permitan permanecer en prisión domiciliaria hasta que se demuestre que las plantas de cannabis eran con fines medicinales, y no de venta al consumidor. “Mi papa tiene derecho ya q no tiene antecedentes penales anteriores de esta índole a esperar la investigacion del proceso en su casa”, afirmó la joven.