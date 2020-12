“Los concejales del oficialismo dicen que el incremento de tasas en Azul es similar a las de las ciudades del resto de la zona, y quería ver de qué punto partimos. En Azul uno de los barrios más alejados del centro con calle de tierra, sin cordón cuneta ni columna de alumbrado público está pagando $2.000 de tasas y le pusieron un incremento del 45%. En cambio, el microcentro de Olavarría está pagando entre $1.100 y $1.200 de tasas. En Azul las casas son carísimas y el incremento fue excesivo. La cuestión es que es impagable”, afirma la concejal del Frente de Todos, María Inés Laurini, en diálogo con Vía Azul tras el incremento del 45% de las tasas municipales propuesto por el intendente Hernán Bertellys y aprobado por los ediles oficialistas.

El último dato del índice de cobrabilidad de las tasas municipales es del 57%. ¿Creen que va a bajar?

El índice de cobrabilidad del 57% es de 2019, no sabemos cuál es el índice de 2020 y entendemos que con esta propuesta va a seguir cayendo para 2021. Lo que criticamos es que el Departamento Ejecutivo no hace las reestructuraciones necesarias para que tengamos un sistema tributario que sea progresivo y equitativo. No es criticar el incremento solo por criticarlo, uno critica el incremento a la tasa urbana, la falta del incremento en las alícuotas de la tasa vial rural y hacer exenciones a las nuevas actividades económicas como los parques eólicos. Es fantástico que haya energía limpia, pero no deja de ser una actividad económica. Lo mismo con las canteras, en el presupuesto vuelve a caer la estimación que se realiza de lo que se va a recaudar por la actividad minera, y específicamente está el decreto de exenciones a una de las canteras más grandes, La Ponderosa. El sistema tributario en Azul es absolutamente regresivo, no se busca la manera de obtener recursos propios con los sectores de la mayor capacidad contributiva. Además, el incremento de las alícuotas es del 40% y crearon un nuevo fondo afectado a la seguridad del 4% exclusivamente sobre la tasa urbana, lo que hace de base un 44% de incremento y en realidad no es un gasto nuevo que justifique que se cree un fondo afectado. Es un gasto en seguridad que siempre existió que estará destinado a pagar las horas extras que se le paga a la Policía Bonaerense.

El jefe de Gabinete, Alejandro Vieyra, justificó la suba por el incremento de los insumos médicos en plena pandemia. ¿Qué opina?

Cuando Vieyra dice que hay insumos que aumentaron un 1.000%, ese tipo de gastos siempre se promedia. Ellos presentaron un presupuesto que se incrementa un 40%, el gasto corriente en un 37%, en remuneraciones sube un 25% y la tasa un 45%. Eso quiere decir que dibujaron el presupuesto. La principal característica que vemos es que es un presupuesto forzado, no hay un equilibrio. Y encima los ciudadanos se enteran por las interpretaciones que hacemos determinados representantes de la oposición ya que ni Vieyra, ni Bertellys salieron a explicarle a la ciudadanía porque este año tuvieron que cobrar una cuota 13.

¿En base a qué inflación se calculó el incremento de las tasas municipales?

El presupuesto nacional tiene una inflación planteada entre el 29 y el 32%, y el oficialismo dice que esa expectativa inflacionaria no es real y que las consultoras privadas hablan del 50%. El tema es que ellos tomaron la pauta inflacionaria de las consultoras para subir las tasas, una intermedia para subir el gasto corriente un 37% y el aumento de sueldos está por debajo de la pauta inflacionaria que plantea el gobierno provincial que es del 32%. Si ellos no sinceran si el presupuesto es un dibujo, uno lo que tiene que analizar es que el aumento de tasas es excesivo comparado a lo que ellos dicen que van a tener.

A pesar de que la suba generó mucho revuelo, finalmente el aumento se aprobó en la Asamblea de Mayores Contribuyentes. ¿Cómo ve el rol de los ediles del oficialismo?

Nosotros podemos estar debatiendo durante horas y la discusión queda relativizada cuando como último artículo de la ordenanza impositiva se aprueba que el intendente está autorizada a realizar todos los incrementos que considere necesario en el ejercicio en curso y en Azul se sigue pagando la cuota 13. Por más que vos tengas la mayoría, el Concejo Deliberante está pensado para controlar el funcionamiento de la parte que gestiona, ahora vos tenés un bloque oficialista que no le discute nada a Bertellys. El rol de control no es solo de la oposición, sino del Concejo Deliberante. Ellos lo tienen que hacer como bloque oficialista para cuidarle las espaldas al intendente, pero no hacen nada. Es importante tener un Concejo que controle. En 2019 se cuadruplicó el déficit. Hoy tenemos una deuda de 27 millones de pesos de la principal prestadora de servicios, que es Transporte Malvinas, por trabajos de 2019. En 2021 vamos a estar pagando deuda de 2019 con esa empresa porque consolidaron una deuda con proveedores.

¿Qué análisis hace sobre el presupuesto 2021?

En cuanto a la distribución de los recursos, el presupuesto 2021 es una copia exacta del anterior. Desde lo discursivo se habla de la pandemia y la post pandemia, pero la distribución de los recursos es la misma para todas las áreas, inclusive la salud. No es que para 2021 se destinó más presupuesto en salud. Ninguno de los tres hospitales del distrito tienen un incremento de presupuesto que alcance el 40% del presupuesto en general. Sostenemos que se forzaron determinadas variables para alcanzar un equilibrio entre recursos y gastos, y se sobreestimaron algunos recursos. Por ejemplo vuelve a aparecer por cuarto año consecutivo la venta de tierras y terrenos por 53 millones de pesos para alcanzar una supuesta autonomía, y esa venta nunca termina de suceder.