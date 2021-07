Una de las sorpresas en las candidaturas de las PASO en Azul fue la postulación de Jorge Ferrarello como concejal por el radicalismo. Al titular de AECA, que dará batalla junto junto al GEN y el espacio de Emilio Monzó, le tocará enfrentar al jefe de Gabinete, Alejandro Vieyra, en la interna oficialista.

¿Por qué decidió ser candidato?

Nosotros ya en la interna venimos trabajando dentro del espacio de Evolución de Martín Lousteau y desde ahí veníamos pensando que era el momento de que el radicalismo vuelva a recuperar su lugar tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Por eso decidimos desde adentro del partido que era la oportunidad de volver a crecer y estar a la altura de las circunstancias. Mi idea es estar en el Concejo Deliberante pensando en la gente ya que desde mi rol de gremialista ya venía pensando en la ciudad e interactuando con distintas instituciones, y ahora me gustaría pegar el salto para tener un lugar más importante para poder pensar y trabajar para todos los azuleños.

¿Cómo ves hoy a Azul?

Con el tema de la pandemia es medio difícil poder opinar porque están todas las ciudades iguales, es un momento complicado. Yo digo que el 2022 nos espera algo mejor. El año que viene Azul tiene crecer y nosotros venimos viendo cómo ciudades vecinas vienen creciendo en los últimos años y esta es la oportunidad que tenemos que buscar una vez que esté toda la gente vacunada y la economía se normalice. Nosotros queremos estar en el Concejo para poder ir acompañando ese crecimiento de todo el partido.

Con Alejandro Vieyra vendrían a replicar a nivel local la interna provincial entre Santilli y Manes. ¿Cómo ve el rol del radicalismo dentro de Juntos acá en Azul?

Nosotros tenemos un espacio en el cual está el radicalismo, está el GEN y está el monzonismo sumando para la candidatura de Facundo Manes. En Azul la interna va a ser Vieyra-Ferrarello pero no es Ferrarello, es un espacio que busca llegar al Concejo Deliberante, no es una persona. Somos todos los candidatos, somos un espacio nuevo. Nos sorprendió la candidatura de Alejandro Vieyra pero estamos preparados para que el radicalismo vuelva a recuperar su protagonismo, que vuelva a ocupar un rol principal en el Concejo Deliberante, y queremos invitar a los azuleños a acompañar esta alternativa dentro de una interna.

¿Se imaginó que Vieyra se podía postular a concejal?

La verdad que fue una sorpresa, pero creo que si vemos todas las listas hay buenos candidatos y está bueno porque la gente se tiene que involucrar como nos estamos involucrando nosotros desde nuestro espacio. Todos los candidatos de nuestra lista son gente nueva, con mucho por hacer y con muchas ganas de participar y mejorar las cosas desde el Concejo Deliberante para que Azul salga adelante. Cada uno de nuestra lista tiene su pensamiento y sus ideas, pero todos enfocados a hacer crecer a Azul desde el Concejo.

¿Cómo está hoy el Concejo Deliberante?

Creo que la pandemia anuló muchos debates, y me parece que el camino es el diálogo. Nuestra idea es dialogar y que si desde otro partido presentan un buen proyecto no tirarlo abajo. Hay que charlar, consensuar y buscar el bien para los azuleños, no importa quién presenta los proyectos. Yo creo que si hay una idea para que a Azul le vaya bien y crezca hay que acompañarla. Es un poco lo que promulgan Martín Lousteau, Facundo Manes, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer. Queremos tener un Concejo Deliberante en el que se dialogue y que saque la mayor cantidad de proyectos y ordenanzas para el buen funcionamiento de Azul.