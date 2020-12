“Hoy fue el último día de este acampe que lo pusimos hace tres años. El que nos cobijó en los momentos difíciles, en el que también durmieron compañeros que se quedaron sin nada; en el cual hacíamos catarsis entre nosotros para darnos apoyo, mate de por medio, agradecer a l@s que nos ayudaron con comestibles, etc”, así arranca el posteo que publicó Omar Menchaca, ex delegado de Fanazul, luego de que el temporal del sábado volara el acampe frente al Palacio Municipal.

“Gracias por todo. En los próximos días seguramente pondremos un monolito a la resistencia fabriquera. También decirle a toda la población que el gremio de ATE ya levantó todo lo que estaba ahí. No quedo absolutamente nada. Quiero agradecer a la población que nos banco durante estos tres años y aquellos que no querían que la casita estuviera allí porque afectaba al Palacio Municipal que nunca hubiésemos querido poner esa casita ahí, pero cuestiones que es sabido de público conocimiento no tuvimos otra que hacerlos y perdón por todo”, concluye el texto.

El fuerte temporal de viento, con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, terminó arrastrando la carpa que estaba ubicada sobre Hipólito Yrigoyen, frente a la sede del Poder Ejecutivo.