Luego de la propuesta de Matías Almeyda de comprar vacunas para Azul y de que el municipio de Azul apoyaran esa iniciativa, el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, participó de una entrevista con la senadora Lucrecia Egger en América 24 y descartó la posibilidad de que los municipios puedan adquirir dosis contra el coronavirus.

“Los municipios, porque hay una ley nacional votada por unanimidad, no se encuentran habilitados a comprar vacunas. Quienes se encuentran habilitados son la Nación y eventualmente las provincias. Lo que nosotros hacemos es, como la ley nos habilita, estamos en contacto con muchos laboratorios productores y proveedores de vacunas. Lo estamos haciendo en conjunto con el Gobierno Nacional”, afirmó Bianco tras ser consultado por la iniciativa de la senadora Egger para que los distritos puedan adquirir las dosis.

“Lo que hace el gobernador es presentar un proyecto que eventualmente lo habilite, en el caso de que sea necesario, lo habilite. Para nosotros lo ideal es que lo compre el gobierno nacional y la distribuya equitativamente. Lo que plantea la senadora no tiene sentido, porque no está habilitado por la ley nacional. Toda esta discusión es absolutamente abstracta. Nos parece bien que Matías Almeyda quiera ser solidario, pero hoy no está habilitado. Con todo gusto lo podemos recibir en La Plata y explicarle los motivos con todo el equipo de salud”, agregó el jefe de gabinete de Axel Kicillof.

Bianco remarcó que la ley aprobada por el Congreso Nacional que faculta únicamente a la Nación y a las provincias a comprar vacunas fue votado por el bloque de Juntos por el Cambio, espacio político al que pertenece Egger.

Durante la entrevista, la legisladora explicó que la intención de su proyecto es que “los municipios con sus arcas municipales o con donaciones privadas puedan adquirir vacunas siguiendo el camino que exige la Ley para la adquisición de vacunas”.