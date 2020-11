La vecina del Barrio San Francisco no necesita presentación. Julia Rigo se volvió conocida en Azul por su importante rol solidario durante la pandemia: arrancó cocinando para pocas familias necesitadas y ahora son cada vez más los azuleños que recurren a ella desde diferentes barrios en plena crisis económica.

En su Facebook, la azuleña publicó el emotivo gesto de Juan, un vecino al que ella lo ayuda con comida todos los días: “Él es Juan, un amigo que conocí con esta pandemia. Él me espera cada mediodía y cada noche sentado afuera y esto lo vengo haciendo hace casi 4 meses. Hoy cuando llegué a su casa con la lluvia y en bici golpee su puerta y salió rápidamente y me dijo que no era necesario que vaya con esta lluvia y en bici, yo le respondí que lo hacía con mucho placer y que no importaba que llueva que no lo podía dejar solo”. Entonces me respondió con sus ojos llenos de lágrimas que hacía mucho tiempo que nadie se ocupaba de el, y yo como toda tonta sensible me puse a llorar, porque sentí que dentro de su vejez y a veces perdido él está solo y cada día espera a la abuela -como me dice- que golpee su puerta”.

Rigo cuenta que le preguntó al hombre por su cumpleaños y el le respondió que había cumplido 80 años el pasado 9 de noviembre. “Pero Juan, ¿por qué no me dijiste te hacía una torta?”, le dijo Julia, a lo que el vecino le respondió: “Tengo salud y a vos, abuela. ¿Para qué más”, escribió la azuleña.

“Yo seguía llorando sin palabras, agarre mi bici y cuando me iba me dijo ´¿ves esa rosa? te la regalo para tu mamá´. Tal vez parezca tonto lo que cuento, pero yo daría mi vida por tener a mi mamá y cuidarla, abrazarla y verla cada medio día y noche y no puedo, tal vez alguna vez aprendamos a valorar un poquito más”, escribió Rigo en Facebook. La publicación estalló en las redes y se viralizó rápidamente entre los vecinos de Azul.

En el comienzo de la pandemia, Rigo empezó ayudando a sus vecinos del Barrio San Francisco, sin embargo lo que empezó como algo chico se convirtió en algo gigante: la ayuda se extendió a otros barrios de la ciudad. Para ayudar a Julia se la puede contactar en Facebook o al 2281556499