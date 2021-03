“Y siguen aumentando los casos, y siguen desfilando las bolsas negras por el pasillo del hospital mientras tanto se “pierden” vacunas, o sea, se pierde tiempo y nuestros abuelos siguen esperando su dosis, esto es trágico! Y esta tragedia incluye a todo el personal de salud que no hemos tenido descanso!”, así arranca el posteo que escribió la médica del Hospital Pintos, Daniela Cardullo, para concientizar a los azuleños en medio de la segunda ola de coronavirus que -de a poco- va llegando al centro de la provincia de Buenos Aires.

“Estamos hartos de la falta de conciencia y respeto por aquellas familias que han perdido a un ser querido en esta guerra en la que la Corona está ganando. No hay tiempos de discusiones, porque mientras muchos disfrutan de una reunión sin ninguna clase de protección siguen llegando pacientes que quedan SOLOS en la sala de internación sin saber cuál va a ser su final. No es agradable escuchar a abuelos preguntar si van a poder a volver a ver a sus nietos o hijos con mirada aterradora. No seamos los verdugos de nuestras familias y amigos. Cuidemos nuestras vidas con lavado de manos, uso de barbijo y tapabocas, distancia social. Por favor el hecho de que estemos vacunados “unos pocos” no significa estar exentos de contagiarnos y enfermar. En estas Pascuas para los que creen y también para los que no RESPETEN LA VIDA QUE ES UNA SOLA Y NO TENEMOS CHANCE DE RESUCITAR”, concluyó la profesional.

En la misma línea, la médica emergentóloga del Pintos, Romina Perli, también realizó otra publicación en Facebook para concientizar a los azuleños. Allí, la doctora publicó la imagen de un respirador y un mensaje muy concreto: “¿Sabés que es?¿Sabés cuántos hay?¿Sabés cuántas personas saben setearlo para vos? Son pocos”.