Un día como hoy nos estábamos enterando que el señor intendente Hernán Bertellys y sus ayudantes, nos decretaban otro toque de queda (después de decir que esta norma no continuaría). Este toque de queda consta de 1 hora más para poder circular, en tanto pasadas las 3 am si te agarran terminas preso o multado. Yo me pregunto, ¿cambia algo?¿ La gente deja de hacer lo que hace por extender el horario? ¿Dejaron de aumentar los casos con el toque de queda? ¿El virus anda de 3 a 6?.

Hernan lo único que puedo decirte es que en estos momentos lo único que deseo es que dejes de gestionar, en Cacharí no te vemos nunca, excepto en tiempos de elecciones, ahí si te acordás, venís, proponés, cantás y demás pantomimas. ¿Qué pasa?¿Se necesita plata para pagar algún chanchullo?

Ya estamos cansados de sentirnos perseguidos por pensar que quizás algo de lo que hacemos está mal, de cumplir horarios reglamentarios, de que metan miedo, etc.

Cuando en Cacharí quemaban las papas Azul seguía en fase 4, ahora que acá están las cosas bajo control y Azul esta por desgracia desbordado, NOS PIDEN EMPATÍA, eso fue lo que me dijo el señor Alejandro Vieyra. ¿Empatía? ¿Cuando ustedes no se pusieron en nuestro lugar? Me parece que así no es.

Ya es tiempo de que cada uno se cuide, que seamos conscientes cuando viajamos a lugares de riesgo y nos cuidemos entre todos, como también cuidemos a nuestra localidad. BASTA DE TOQUES DE QUEDA, BASTA DE GENTE ENCERRADA POR MIEDO, BASTA DE TODO ESTO QUE ENFERMA MENTALMENTE A TODOS! CUIDADO PERSONAL, que cada ciudadano sea responsable y se cuide.

Espero no ser la única que está cansada de estas decisiones poco empáticas de parte de nuestro intendente, ACORDATE DE CACHARÍ Y SU GENTE SIEMPRE, NO EN ÉPOCA DE ELECCIONES.

Y otra cosa gente del partido, recuerden que una persona que no es del partido y ya venía con malas referencias (no se si recuerdan cuando la ciudad de Tandil nos agradeció habernos traído a Hernan), no debería estar en el poder.

Y el dinero que se recibe, inviértanlo en el partido y en cosas necesarias. Necesitamos que arreglen las calles que son intransitables, que destinen dinero a salud y a las demás necesidades. UN PARQUE ACUÁTICO EN EL BALNEARIO NO ES DE MÁXIMA NECESIDAD. Con todo respeto Hernan, acordate de los cacharienses, nos merecemos una mejor gestión.