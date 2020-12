A pesar de que las vacunas llegan el lunes, la polémica sigue. El titular de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, brindó una conferencia de prensa y volvió a polemizar con el municipio por la fallida llegada de las primeras dosis de Sputnik V a la ciudad.

“Se ha generado una polémica nuevamente con el gobierno municipal de Azul. Nosotros tenemos la posibilidad de vacunar al personal de salud en cualquiera de los dos hospitales, que puede ser municipal o provincial. Decidimos en una mesa operativa que era adecuado que sea el Hospital Pintos quien lleve adelante esta tarea. Esta propuesta se le hizo a la nueva autoridad sanitaria de la ciudad, consultamos si ellos querían llevar adelante esta tarea y dieron el ok. En medio de todo esto, el nivel central del ministerio solicita a todos los hospitales una serie de requisitos para ver si podían efectivamente cumplir este rol, y dentro de estos requisitos está el famoso freezer. Las autoridades sanitarias locales dijeron que no estaba, era un freezer exclusivo para esto. Entonces, acá el nivel central del ministerio dijo este hospital no puede. No obstante, en esta semana fuimos con Nelson Sombra a reunirnos con las autoridades locales y en esa reunión admitieron que no tenían el freezer exclusivo, si nos dijeron que lo podían conseguir. Avisamos al ministerio, y cuando nos garantizaron que iban a tener el freezer ahí a la noche supimos que las vacunas iban a llegar a la localidad el lunes. Eso fue lo que sucedió”, explicó Borzi sobre el fuerte cruce con el intendente Hernán Bertellys y el jefe de Gabinete, Alejandro Vieyra.

Al ser consultado sobre la posibilidad de llevar las vacunas al Hospital Materno Infantil, adónde la Sociedad Rural donó un freezer esta semana, el titular de la Región Sanitaria explicó que “las vacunas llegan al centro de vacunación, no hay traslado de vacunas en la ciudad. Es un protocolo estricto del ministerio y no quiere que circulen las vacunas. No es la primera vez que tenemos este tipo de ida y vueltas con un gobierno que se ocupa más de las chicanas políticas, en vez de preocuparse por la salud de la gente. Los hechos hablan por sí solos”.

Por último, sobre el comunicado de la Cooperadora del Hospital Pintos desmintiendo sus palabras, el funcionario aseguró que desde el organismo se le consultó a las autoridades sanitarias de Azul, quienes les dijeron que “no había un freezer exclusivo para conservar las dosis”.

Pasada la polémica, Borzi confirmó que las vacunas llegan el lunes para los trabajadores de la salud y que a mediados de enero se vacunará a la población en general. En total se proyecta una vacunación de 24 mil personas en todo el partido.