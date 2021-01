Luego de que el municipio informara que la Primera Marcha del Orgullo en Azul no está autorizada, los organizadores publicaron un comunicado en el que sostuvieron que el evento se realizará este sábado en la Plaza San Martín.

“Frente a la salida mediática de la Secretaria de Cultura, Educación, Deportes y Juventud Maya Vena la comunidad LGBTTIQPNB+ repudia el trato brindado por las autoridades locales a las que se les avisó de la fecha de la Primera Marcha del Orgullo a principios de Diciembre y desde entonces jugaron con nuestras expectativas”, arranca el texto difundido a través de las redes sociales.

“A pesar de presentarnos a charlar y crear protocolos por la Pandemia, NUNCA ESTUVIERON DISPUESTOS A BRINDAR ALTERNATIVAS QUE RESGUARDEN AL PÚBLICO Y A LXS ORGANIZADORES de la Marcha. Hace diez días Martin Laborda nos ofrecia globos y escenario en el salón cultural, hace ocho días la misma Maya Vena nos prohibía quedarnos quietxs en la plaza pos marcha (único “evento” que podría no estar autorizado ya que las manifestaciones si lo están y no son con aviso, a pesar de que la nuestra si lo fue). Hace seis días volvimos a hablar con Laborda que nos dijo que garantizaba la luz porque no tenía idea de lo charlado con Vena y ayer, dos días antes, vuelven a decirnos que no podemos quedarnos quietxs, sabiendo que este tipo de Marchas tienen la lectura de un documento como mínimo. Frente a la falta de comunicación interna de la Secretaria de Cultura y la falta de voluntad política, nuestra respuesta fue concreta: si el frigorífico funciona con casos positivos, si espacios privados como bares sobre la Pellegrini se llenan sin que el municipio haga nada, si el balneario apesta a desidia, si Los Teros tienen tráfico de viajeros de otras localidades y si hacen obras inútiles en el centro por millón de pesos en vez de traer médicos terapistas mientras los locales mueren, A QUIENES NOS GOBIERNAN NO LES IMPORTAMOS, SINO ATAJARSE POLITICAMENTE E IR EN CONTRA DE NUESTRA COMUNIDAD”, continúa el comunicado.

“Policías, anti cuarentena, PRO vidas y Maradonianos salieron a la calle sin protocolos y sin problemas. Pero nosotrxs no podemos a pesar de hacer hincapié en los cuidados. Y es que de esta gestión PRO no esperábamos otra cosa; mañana marchamos, con el apoyo de muchísimos negocios, instituciones y espacios culturales que saben que la visibilidad de un colectivo como el nuestro y la lucha por nuestros derechos es necesaria. Y marcharemos con todo el protocolo en el que se ha invertido dinero, tiempo y trabajo, tres palabras que entendemos, el municipio, no tiene para nosotrxs ni para sus ciudadanxs”, concluyeron.