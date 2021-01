A través de un comunicado de prensa, el municipio de Azul informó que la primera Marcha del Orgullo, convocada para este sábado en la Plaza San Martín, no está autorizada.

“Los organizadores de este evento en ningún momento pidieron la autorización de la comuna para su puesta en marcha. Se trata de un trámite necesario para cualquier actividad y en este caso, no se solicitó ningún permiso”, afirmó la secretaria de Cultura, Educación, Deportes y Juventud, Maya Vena, y agregó: “Por otra parte, me reuní hace un tiempo con quienes están en la organización y les expliqué que en principio no se podía hacer. Además, les pedí que modificaran la fecha del evento y lo hicieran más adelante cuando las condiciones sanitarias lo hicieron más factible”.

“Cabe destacar que para esta Primera Marcha del Orgullo se habían convocado artistas y participantes de otras localidades. En estos casos y siendo un espacio público abierto, resulta más que dificultoso poder controlar la cantidad de personas que se acercan, el mantenimiento del distanciamiento social requerido y el resto de medidas sanitarias que el protocolo determina en estas situaciones”, aseguró Vena.