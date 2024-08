Sportivo Belgrano volvió a ganar en el Federal A y quedó 3° en el Nonagonal por el Ascenso

El equipo de San Francisco se impuso 2 a 1 ante Sol de América de Formosa por la cuarta fecha de la Zona Campeonato del Federal A en el Grupo B. La “verde” necesitaba ganar y así lo hizo por un global de 2 a 1, con goles de Flores y Alessandria. Con este resultado suma seis puntos y se ubica en la tercera posición de su zona, junto con Sportivo Las Parejas. La visita sufrió la expulsión de dos futbolistas.

Sportivo Belgrano San Francisco Foto: Prensa Sportivo Belgrano

En la lucha por conseguir uno de los dos cupos de semifinales, el equipo de Maza tiene la ventaja de haber quedado bien parado por lo cual, depende de sí mismo para conseguir esa plaza y el próximo compromiso será fundamental justamente ante el líder Central Norte en Salta. La clasificación dejo al Cuervo en lo más alto con 9 unidades, lo sigue San Martín de Formosa con 8 puntos, Sportivo Belgrano y Sportivo Las Parejas suman 6 unidades, Atenas de Río Cuarto y Sarmiento de La Banda tienen 4, 9 de Julio de Rafaela, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Sol de América cierran con 2 puntos.

Sportivo Belgrano San Francisco Foto: Prensa Sportivo Belgrano

La cuarta jornada además de la victoria del equipo de Barrio Alberione arrojó los siguientes resultados; empate sin goles entre San Martín y Sarmiento, empate, pero en un tanto por bando entre Defensores de Belgrano y 9 de Julio. Triunfo en Rio Curto de Central Norte ante Atenas por 2-1. La quinta fecha tiene programados los duelos entre Sol de América vs. Sp. Las Parejas. 9 de Julio vs. Atenas. Sarmiento vs. Def. de Belgrano y Central Norte vs. Sportivo Belgrano. Libre: San Martín.