Pedro Sabino continuará su carrera deportiva en Studebaker de Villa Cañas

Pedro se encuentra en la recta final de preparación para lo que será la competencia de la Liga Venadense de Football. El equipo de Villa Cañas viene de ganar por tercera vez consecutiva la Copa de la ciudad donde Sabino fue protagonista en la definición ante Independiente. F.C. ganando 4 a 0 y con asistencia del futbolista de Arroyito en el cuarto gol.

Pedro Sabino Studebaker de Villa Cañas Foto: Prensa Studebaker de Villa Cañas

Además, el equipo de Pedro Sabino durante esta semana jugó dos amistosos pensando en la que será la Copa de la Liga que cuenta con la participación de los 36 clubes que integran la casa del fútbol, indiferentemente de la categoría en la que están. Puntualmente se jugarán cuatro partidos de los 32vos de Final. Studebaker ya está en la segunda fase o 16vos de final al competir en la primera división de la entidad futbolera de la Provincia de Santa Fe. El rival es Jorge Newbery de Venado Tuerto.

El delantero de nuestra ciudad decía al respecto a este nuevo desafío deportivo “estoy muy contento de llegar a este club, para mi significa seguir creciendo y conocer nuevos horizontes deportivos” también agregó “es un club muy organizado, mis compañeros y el cuerpo técnico me recibieron de la mejor manera” en el cierre expresaba “estaré eternamente agradecido a Lambert por lo que aprendí y viví en el club, me dio la posibilidad de empezar a aprender de qué se trata vivir del fútbol” remarcaba el ex Instituto y Cultural Arroyito.