Durante las noches de color y coraje de Jesús María el jinete de Arroyito Pachi Maini representó a la Delegación de Córdoba con una brillante actuación a la hora de subir al potro, logrando la cuarta ubicación en la disciplina Basto con Encimera. Pachi había logrado la clasificación meses atrás en la localidad de Etruria.

Pachi Maine de Arroyito en Jesús María Foto: Prensa Jesús María

La categoría estuvo reñida hasta el final entre 3 jinetes, Lucas Bustamante de La Pampa con 71.96 puntos quién se coronó campeón, seguido de Roberto Castillo de Neuquén con 67,55, y por Diego Rionda de la Provincia de La Rioja con 66,96.

Para las autoridades del Festival el mejor caballo del Festival fue "El Vasco" de la tropilla La Andariega, de los Hermanos Tolosa, las mejores tropillas de la edición La Pumita de Enzo Vega, La Revoltosa de Oscar Althabe, Los Bonitos de Néstor Sosa, La Andariega de Los Hermanos Míos, La Costera de Héctor Fossati y El Cencerro de Franco Piccione. El campeón jinete del Festival es Maximiliano Bazán con un puntaje acumulado de 21,66 y el jinete destacado de la edición es Emanuel Vidal de Puerto Natale, Región de Magallanes, Chile.

Pachi le contaba a Canal 3 “se me dio la posibilidad de ganar con el basto, es una de las más peligrosas por poder quedarse enganchado con los estribos pero bueno es la categoría que más me gusta a mí, y en este momento en la que más seguro me siento y gracias a Dios se me dio la posibilidad de ir en esta categoría”.