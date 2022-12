Pablo Casas de Arroyito subió al podio y logró el tercer puesto en el Campeonato de Rally Cordobés

Durante el fin de semana del sábado 17 y domingo 18 de diciembre se disputó en Villa del Totoral la última fecha del campeonato de Rally Cordobés, “Gran Premio Del Camino Real, Copa Next Agro”, donde el navegante de Arroyito Pablo Casas logró el tercer puesto en el Campeonato de Maxi Rally, la categoría que disputa con Raúl Racca a bordo de un Fiat Palio.

Pablo Casas navegante Rally Cordobés Arroyito Foto: Prensa Rally Cordobés

Pablo dialogaba con Vía Arroyito de su logro “llegábamos Raúl con chances de pelear el campeonato en su categoría, y en mi caso de pelear el subcampeonato, y para eso se tenían que dar algunas situaciones especiales. La verdad que una carrera hermosa la que planteó Totoral, caminos muy lindos, y una carrera especial porque iba a ser más corta el domingo por el partido”.

“El viernes a la noche con la lluvia hizo que el sábado tengamos un piso cambiado a lo que habíamos anotado, nos complicó mucho y nos retrasó, quedamos en la cuarta posición y lamentablemente no alcanzó para descontar en el campeonato de pilotos y así Martín Canepa y Luis Allende se coronan campeones de pilotos y navegantes. Por otro lado con quien peleaba el subcampeonato Tomy Mayorga navegante de Ribodino sufren el abandono el sábado lo que me permiten ir a buscar podio el domingo y al ser muy cortita la prueba no se dio y perdí el subcampeonato por 5 puntos con Tomy”.

Sobre el campeonato en general comentó Casas “un fin de semana positivo se pudo terminar, Raúl de las 9 fechas pudo terminar en todas, en ninguna se abandonó, así que contentos por el resultado del año subcampeón y tercero en el campeonato, en mi caso el primer año arriba de estos autos, de esta categoría, peleando con los grandes. Mas que contentos. Ahora a descansar y esperar el próximo año. Todavía no se ha definido nada, podría seguir, pero no está definido nada”.