Ni la de Messi, ni la de Mbappe, ni la de Cristiano; en Arroyito todos quieren la figurita de Julián Álvarez

De a poco y en las últimas horas con la salida y la difícil tarea de encontrar figuritas y el álbum oficial del Mundial de Qatar, el clima que se vive habitualmente a la competencia va tomando “temperatura”. Consultados los encargados de la venta de los puestos de revistas en Arroyito confirman que chicos y grandes solicitan la estampa del crack de Calchín.

La primer pregunta y mas recurrente para es ¿estará la de Julián?; misma pregunta que ya se formularon cuando se empezaron a informar de las características del álbum de Qatar 2022 y de que jugadores serían los que representen a la Selección Argentina. Una vez enterados de esto es la “figurita” del ex delantero de River la más solicitada aquí.

Todo Córdoba le consultó a Sandra Vlemichx sobre el tema y comentó “Julián Álvarez, creemos que esa va a ser la figurita dificil, no se sabe y no se sabe si va a estar o no en el Mundial, esperemos que sí”.

En total, Panini dispuso de 19 futbolistas para que integren el álbum a la Scaloneta; Dibu Martínez, Franco Armani, Marcos Acuña, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Cristian Romero, De Paul, Ángel Di María, Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Joaquín Correa, Alejandro Gómez, Nicolás González, Lautaro Martínez , Lionel Messi entre los que aparece “el araña”.

Julián Alvarez estaría en el album Qatar 2022 Foto: Web

De los habituales convocados al seleccionado nacional, Panini desistió de colocar a Paulo Dybala, Geronimo Rulli, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Ángel Correa, Exequiel Palacios, Marcos Senesi, Lisandro Martínez y AlexisMac Allister. Es bueno decir y ahora preguntarse; los que tienen y no tienen su figurita, ¿todos estarán en el mundial? ¿Julián irá a Qatar? La respuesta solo la tiene el entrenador pero es una realidad que Álvarez quedaría en la lista definitiva 26 jugadores para la fase final de la Copa del Mundo.