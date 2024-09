Miguel “Pato” Ramón publicó su tercer libro “La Noche de Las Reposeras”

Autor de “Dos de Avellaneda” Y “El Ángel del Gol”; Miguel ha descripto como nadie y desde situaciones cotidianas el pasado y el presente de nuestro fútbol regional, el de todos los días y en esta entrega nuevamente lo cotidiano, lo ficticio y lo real se vuelven a encontrar en el potero del barrio o quizá en el Trampero de Sarmiento de Santiago Temple , o tal vez en el Fortín de la Ribera o porque no en el Savatero o el Antonio Palmero de El Tío. “La noche de la Reposeras es el título de uno de los cuentos que está en el libro; es cuento imaginario de la relación de padre e hijo que una noche salen a ver las estrellas y se imaginan que el cielo, el universo es una cancha fútbol” le decía Miguel Hiràm Ramón a Vía Arroyito.

Miguel Pato Ramón La noche de la reposeras

Además El Pato agregaba “personalmente los estoy distribuyendo, es fácil encontrarme desde mis redes @pato_ramon en el instagram y otras y también en el kiosco de Revistas Vleminch” en cuanto a la presentación de los 33 cuentos que integran el libro comentaba “estamos manejando un par de posibilidades para mostrar el trabajo y contarle al público de que se trata el libro aquí en Arroyito, en Transito y me han ofrecido la chance en Santiago Temple para el día de las bibliotecas” todas estas opciones serían durante el mes de septiembre.

Una noche en el Museo, El Baldío, Aquel gol de Brindisi, La Mascota del Pelado (homenaje a Daniel Zagonel que no podía faltar), El Traje de Josemi Pachaco, A la cancha se Va Temprano, El tiempo Vuela entre Mundiales, Aquellos Borussia son algunos de los títulos imperdibles en este recorrido de fútbol, de amores, de humaradas y otras cuestiones que se reflejan en cada párrafo “hay historias de personajes locales, de la zona y creo que esta bueno plasmar nombres, clubes de nuestro entorno, que no queden solo en un boca a boca de algún bar: de alguna reunión social además me gusta que los nombres de jugadores que hicieron nuestro futbol siempre este presentes en mis cuentos”.

Es la tercera entrega de los escritos de Miguel Ramón; como siempre reflejan la pasión de alguien que eligió al fútbol como una forma de vida, nunca se sabrá cuanto de verdad hay en aquello de uno juega como vive…pero lo mejor de La Noche de las Reposeras” es el mensaje que dejó y que algún viejo poeta popular plasmo diciendo; vivir…solo cuesta vida.