El jugador de Las Varillas fue descartado para el duelo ante Oklahoma City como así también de los juegos ante los Rockets y los Pelicans debido los protocolos de salud y seguridad de la NBA, por un presunto contagio de covid.

La confirmación de que Bolmaro ingresó en los protocolos de salud y seguridad de la NBA y por lógica consecuencia no estará en los partidos compromisos de su equipo, el miércoles los Wolves se habían enfrentado en el Target Center, de Minnesota, con victoria local por 98 a 90, y el oriundo de Las Varillas no vio acción.

Lo que no quedó verificado es si Bolmaro, de 21 años, contrajo directamente el virus o es contacto estrecho, ya que la NBA no identifica los casos positivos públicamente, por lo que ello quedará determinado por la extensión del período de aislamiento al que quedará sometido el ex Barcelona, de España.