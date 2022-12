José Solera: “el Municipio no es contralor y no tiene ninguna injerencia en esta situación”

Luego de que las trabajadoras costureras organizadas en la Cooperativa Trabajo CISTA Ltda. y de la Asociación Civil de Trabajadores de Arroyito, como ellas se denominaron, el secretario de Gobierno José Solera dialogó con Vía Arroyito sobre esta situación.

Solera comentó “primero aclarar que el intendente Benedetti junto a la concejala Oberto y quien les habla durante la jornada del ayer donde se manifestaron estas trabajadoras estábamos en San Francisco en una reunión relacionada con Gendarmería que estaba programada con otros intendentes” haciendo referencia a porque Benedetti no las recibió.

Luego se refirió al tema “la Municipalidad es un promotor del desarrollo económico, hemos promovido la creación de puestos de trabajo, pero una vez que hemos logrado que se constituya legalmente y tengan personería jurídica, y por otro lado consigan por sus propios medios a través de la vinculación política en el Ministerio de Desarrollo Social para conseguir los aportes para invertir en su trabajo, a partir de ahí la Municipalidad de Arroyito no tiene ninguna injerencia, no es contralor de esa actividad y entendemos que esta situación tiene que ver solamente que los miembros de esta asociación no han logrado la afinidad societaria necesaria para cualquier asociación de cualquier índole comercial pública o privada debe existir”.

Además agregó “tiene que existir afinidad societaria, tiene que existir respeto, tiene que existir buen trato y entendemos que esto es lo que ha pasado dentro de la asociación, el intendente Benedetti gestiona para que en Arroyito existan más posibilidades laborales y lo continuaremos haciendo cada vez que sea necesario, pero dejamos en claro a la sociedad de Arroyito y a los medios en general que la Municipalidad de Arroyito no tiene injerencia sobre la actividad comercial y jurídica y legal y democrática de la asociación de trabajadores textiles”, haciendo referencia a que es un tema que debe solucionar con sus resortes legales la asociación textil.

También Solera dio más detalles “gestionar fuentes laborales genuinas es una política de gobierno de esta gestión, queremos que mucha gente pueda conseguir su fuente laboral, así lo ha hecho en diferentes áreas como por ejemplo promocionando artesanos, emprendedores, fomentando actividades en lo cultural y la educación. También en un trabajo con las empresas privadas brindándoles el apoyo ante cualquier necesidad o gestión que se deba hacer con alguna repartición gubernamental o nacional para acelerar un trámite o para permitir alguna actividad, estamos constantemente atentos a esto”.

Cooperativa de Trabajo Arroyito Foto: Prensa Municipal

Por último, agregó “de la mano de lo privado quedó demostrado que se crearon en Arroyito 40 trabajos genuinos para personas con discapacidad, esta es una política municipal de desarrollo de fuentes laborales. En este 2021/2022 de la mano del concepto de la economía social se promocionó la posibilidad de que un grupo de personas que habían estado trabajando solidariamente durante la pandemia pudieran establecerse legalmente en una institución, primero ideada como una cooperativa, que se inició con el gestionamiento que es un trámite largo pero finalmente el INAES dio el aval para que la Cooperativa CISTA existiera, pero en ese proceso y la necesidad de que las trabajadoras pudieran tener actividad comercial y pudieran facturar y vender su trabajo se decidió apoyar para que se creara una Asociación de Trabajadores que es un trámite que se hace ante Inspección de Personas Jurídicas IPJ, se logró la inscripción en AFIP y de esta manera queda constituida esta institución que lleva más de un año trabajando”.

Sobre el dinero que recibió la asociación, Solera decía “con los contactos que uno tiene como estado, en el Ministerio de Desarrollo Social vinculamos a los directivos de la asociación con el Ministerio para que se pudiera presentar un proyecto de desarrollo económico social, que fue aprobado en el Ministerio y el dinero efectivamente vino, desde el Ministerio a la arcas de la Asociación, luego el Ministerio auditó en dos oportunidades a la asociación y el resultado, estuve presente con los funcionarios que realizaron la última auditoria, donde comentaron que se iban sorprendidos del muy buen resultado del proyecto, se habían incorporado todas las máquinas planificadas de alta tecnología, se había comprado el material que es capital de trabajo, se habían realizado las capacitaciones previstas con los entes aprobados por ellos. El dinero excedente quedaba como respaldo financiero del funcionamiento de la asociación en el Bancor con movimiento solamente digital”.