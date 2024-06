José Solera: “creo que en algunos concejales había una desinformación y nosotros fuimos a explicarles”

Durante la última sesión del Concejo Deliberante, entre los proyectos que se trataron, uno fue de esos fue el Proyecto de Ordenanza: “SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO COMÚN (NFU) que fue presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal que tuvo su pase a comisión.

El mismo generó polémica porque los integrantes de los bloques minoristas plantearon que se debía a la creación de una tasa o impuesto, y que además de los comerciantes e importadores que deben pagar el canon, también se verían perjudicados los vecinos de la ciudad. Cabe destacar que será tratado en comisión pero ya tiene primera lectura.

Respecto a este tema, el Secretario de Modernización y Control José Solera respondió a los dichos vertidos por los concejales: “el proyecto tiene como fin recuperar las cubiertas que tienen fin de uso, creo que había en algunos concejales una desinformación o no aggiornados con lo que ocurre con esos productos, entonces les contamos cómo es la rutina en el manejo”.

“Desde el 2020 digo porque desde 2013 existe una resolución nacional que hace responsable a todos aquellos que manejan residuos finales el inicio de la clasificación y separación de este tipo de elementos tan contaminantes como son las cubiertas. Se crea en el 2019 el Área de Ambiente y una de las primeras gestiones es dejar de enterrar y quemar las gomas en el basural, cosa que vino ocurriendo desde el año 2013″.

Agregó “le explicábamos a los concejales que Arroyito viene trabajando duro en esto, cuando asumimos la gestión Arroyito enterraba 105 toneladas diarias de basura hoy estamos en 60 toneladas diarias y seguimos minimizando y una de las maneras es esta, la de separar en la previa”.

Solera agrega “nosotros conocemos la cantidad de gomas que Arroyito produce y entonces nace esta posibilidad a través de este estudios de abogados, que ya le provee de servicios a la ciudad realizando la cobranza a las antenas transmisoras, Langer & Acrich se especializan en eso y viene funcionando correctamente, digo esto porque el Concejal Cravero pone en duda la idoneidad de esta empresa y la pone en duda porque ellos han tenido un problema, creo que un error cuando fue Secretario de Economía de cobrar un impuesto a la valija que salió mal hubo que dar marcha atrás con eso, bueno sabrá porque era su responsabilidad en sus funciones”.

“Ahora es analizar cómo es el recupero de que puede hacer Arroyito dando la contraprestación del servicio, no es que la Municipalidad de Arroyito tenga que regalar al productor de gomas en este caso Michelin, Goodyear, etc. son los que la ley manda a que tienen que pagar esta tasa por el servicio de recolección de las municipalidades. Arroyito tiene un costo específico y ese costo debe cobrado”.

“La responsabilidad llega hasta ahí a los productores y a los importadores, no a la cadena de distribución como insinuó Cravero en su nota, que generó una malestar en algunos comerciantes de nuestra ciudad diciendo que tienen que pagar un nuevo impuesto, absolutamente no, me extraña de una persona que es contador debe saber que esta normativa no llega a este nivel. Eso fue lo que ocurrió con el impuesto a la valija, se cobró un impuesto al comercio interior que no está permitido”.