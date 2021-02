A fines del 2020 Ludueña presentó su segundo trabajo discográfico “Urbe” donde su par de nuestra ciudad Julián Rey colaboró en la producción del mismo. Joaquín ya contaba con la experiencia de su primer disco denominado “Sideral”. Definitivamente el hecho de haber trabajado en el segundo disco de Joaquín Ludueña y más allá de ser viejos conocidos; esto inspiró a ambos para empezar con este proyecto que tuvo su inicio el jueves pasado en la capital de nuestra provincia.

Joaquín Ludueña

Los artistas “made in Arroyito” se presentaron en Arepera ofreciendo un show en formato acústico que se convirtió en el nuevo proyecto de ambos en conjunto y con intenciones de “rodar” por varios lugares. Joaquín le comentaba a Vía Arroyito “estamos charlando para llevar este formato acústico por el momento hasta que no están dadas las condiciones para volver con banda a las sierras, seguir tocando aquí en Córdoba estamos realmente entusiasmados con lo que viene” decía Ludueña.

Julián Rey

Definitivamente la pandemia obligo a estos artistas a tener que esperar mucho tiempo para poder volver salir a escena, Ludueña nos explicaba las sensaciones por volver a los escenarios y lo que recibieron del público “la verdad que estamos muy contentos por el resultado, estamos muy contentos por el show; la pasamos muy bien”.

Además agregaba “el público lo recibió muy bien, de una manera muy linda, tuvimos la suerte de tener la sala completa. Realmente fue una vuelta soñada y la gente devolvió con gran energía todo lo que íbamos dando con Julián en el escenario” en una presentación que no solo fue éxito si no también amena para ambos.

El dúo Ludueña - Rey ya trabaja en varias cuestiones importantes referidas a este nuevo emprendimiento artístico como por ejemplo la grabación de una canción que ya está lista para salir con videoclip incluido; material que saldría a fines de Marzo o comienzos de Abril y otro tema que ambos están produciendo dejando más que claro que ambos artistas son una “usina de ideas” constante.