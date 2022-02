Mediante su red social Facebook para que tome estado público, el Licenciado en higiene y seguridad Mario Cotella llevó a cabo una denuncia que productores agrícolas y agropecuarios arrojan de manera deliberada envases de los productos fitosanitarios en el basural de la localidad de Villa Concepción del Tío.

Basura nociva arrojada en el Basural de Villa Concepcion del Tío Foto: Facebook Personal

Como explica Cotella, son residuos altamente peligrosos y que desechan en el basural a cielo abierto “se encuentran muchos productos fitosanitarios de banda amarilla y banda roja que son productos nocivos y peligrosos para el medio ambiente y para la salud de las personas. Algún productor agropecuario o algunos productores nos están arrojando estos envases”.

Continúa “veo que no se están haciendo cargo de su responsabilidad, tienen dinero para comprarlos y aplicarlos, pero no tienen dinero para enviarlos a un punto limpio, no están cumpliendo con esto de las buenas prácticas agropecuarias”.

“Es una denuncia pública para que todos sepan que acá no solamente hay basura domiciliaria, residuos sólidos y urbanos sino residuos tóxicos. Esto contamina y afecta a todas las personas”.

Basura nociva arrojada en el Basural de Villa Concepcion del Tío Foto: Facebook Personal

