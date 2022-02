El Subcomisario Gaspar Bazán quien está al frente de la Dependencia Policial Arroyito dialogó con Arroyito Informa de Canal 3 y brindó una cifra preocupante respecto a los casos de Violencia Familiar en nuestra ciudad, ya que han mostrado un incremento de estos hechos.

Bazán comentó que desde que inició el año son 49 las denuncias recibidas en Arroyito por causas de esa índole “en lo que va del año, por lo que refiere a la Ley 9283 de Violencia Familiar, se han registrado 49 expedientes, con una cantidad de 12 detenidos desde que comenzó el año”.

Subcomisario Gaspar Bazán Arroyito Foto: Canal 3 Arroyito

En nuestra ciudad hace un tiempo que se han incrementado este tipo de hechos que marcan una diferencia con el resto de los sucesos policiales “para una comparativa con otros tipos de delitos llamados comunes, delitos, estafas, hay 7 detenidos, estamos hablando de un 50% más”.

Respecto a los autores de estos hechos de violencia comentó “muchos creen que si o si tienen que tener un parentesco o tiene que haber una relación y no, puede ser pareja de novios, indistintamente de la edad se puede activar el protocolo de la Ley. Cualquier persona puede dar cuenta de un hecho de violencia familiar, puede acercarse a la Unidad Judicial y realizar la correspondiente denuncia con la posterior citación de la víctima”.

Bazán agregó “la mujer sigue siendo en la mayoría de los casos quien realiza la denuncia, no en la totalidad de los casos, el hombre se limita más a realizar la denuncia por un estigma o por vergüenza, pero se ha intervenido en hechos de violencia donde la victima ha sido el hombre. Hablamos de que la Ley de Violencia Familiar que no determina géneros, sexos, nivel de parentesco, a eso también hay que aclararlo para que no se confunda, ya eso sería Violencia de Genero”.

“Observamos ahora que la gente ahora se anima más a denunciar, hay más acercamientos, incluso la misma ley facilita mucho esto”.

Fuente: gentileza Canal 3 Arroyito