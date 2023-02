El intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti le dio su apoyo a Martín Llaryora para las elecciones a la Gobernación

El intendente de Arroyito Gustavo Benedetti inclinó la balanza para las próximas elecciones de este 2023 y le brindó su apoyo a quien fue presentado por Juan Schiaretti como candidato de Hacemos por Córdoba para las elecciones a gobernador, Martín Llaryora.

Benedetti le dijo a la Voz, “creo que generacionalmente es el momento de Llaryora para grandes cosas. Hace un tiempo le dimos el nuestro apoyo a su candidatura a gobernador”. El intendente de Arroyito junto a Myriam Prunotto de Estación Juárez Célman y Carlos Binner de Bell Ville trabajan en un espacio político más amplio.

Martín Llaryora junto a Gustavo Benedetti

Estas declaraciones no cayeron muy bien en el ámbito de la UCR tanto local como provincial, partido origen de Benedetti, a pesar de que ganó las elecciones pasadas con una alianza con algunos referentes de la UCR local y con otros del Justicialismo. Comentó sobre la UCR “el radicalismo no le da espacio a los intendentes, después de la victoria en las elecciones legislativas del 2021, el debate se polarizó alrededor de Juez y De Loredo y no tuvimos participación real. En la UCR los núcleos internos tienen más fuerza que los intendentes que somo los que tenemos los votos”.

Agregó “Llaryora nos invitó a sumarnos a un espacio donde hay que equidad y participación de dirigentes de todos los frentes políticos. La idea es que podamos tomar decisiones en conjunto. El espacio tiene que ser amplio y no mezquino”.

Finalmente comentó “el radicalismo podría haber tenido esta iniciativa pero no la tuvo, el partido no contuvo la disconformidad y no alcanza con las intenciones, hay que ejecutar”.

De todos modos, si hay un llamado de De Loredo o Juez, el frente armado por los intendentes dejó la puerta entreabierta, “será una decisión en conjunto y de forma unánime”.