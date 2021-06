No fue un partido más de la Selección para los 3.220 habitantes de Calchín, estallaron de alegría cuando Julián saltó a la cancha. Algo que se concretó en el segundo tiempo, cuando le tocó ingresar por Ángel Di María, la araña cumplió en el debut.

Intentó no complicarse jugando siempre simple. Estacionado sobre la derecha, se entendió mejor con Molina e hizo lo suyo cuando el partido y los propios nervios de afrontar semejante compromiso se lo permitieron. Definitivamente es un gran paso en la carrera deportiva de Álvarez que ya forma parte del recambio generacional de la selección.

Julián Álvarez de Calchín a la Selección Mayor Prensa AFA

El último gran “9” surgido de las inferiores del equipo de Núñez como el caso de Julián, imposible no recordar que los primeros pasos en el fútbol los dio hasta los 14 años en su Club Atlético Calchín; fue Gonzalo Higuain, quién la llevó en su espalda desde el 2009 hasta el 2018. El Pipita, se deshizo de elogios por Julián Álvarez: “Más allá de que al fútbol argentino no lo miro tan seguido, tengo una debilidad por Julián Álvarez. Me parece un 9 completo, me gusta ese tipo de delanteros” y no es el único de tantos que admiran al joven.

El partido fue apenas 1 a 1 para nuestra selección, pero definitivamente será un encuentro que formará parte de la historia del deporte regional; Álvarez que intento conectarse en varias ocasiones con el gran Lionel Messi afrontará el martes desde las 20 el segundo compromiso de eliminatorias rumbo a Qartar 2022 ante Colombia.